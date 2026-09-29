Una treintena de inmigrantes logra escapar del cordón policial en Benítez durante el traslado al CATE de Ceuta

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Un grupo de entre 20 y 30 personas migrantes han escapado del cordón policial formado en el asentamiento chabolista de la Playa Benítez, donde ha comenzado esta mañana el traslado al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para filiarlos.

La Policía Nacional había ordenado en fila a los entre 300 y 400 migrantes que pernoctaban en la playa antes de acompañarlos a los autobuses que los transportaran hacia el CATE, ubicado en las naves del Tarajal.

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Un grupo de en torno a una treintena de migrantes ha echado a correr por la playa en dirección al centro de la ciudad. Varios agentes los han perseguido, aunque solo han logrado atrapar a menos de media decena.

El resto del grupo ha logrado escapar hacia la ciudad burlando el operativo policial de más de medio centenar de agentes y numerosos furgones. De hecho, los efectivos policiales se habían ubicado en el extremo del paseo que conduce al centro de la ciudad para evitar estampidas como la que se produjo durante el traslado de 1.800 personas al Puerto.

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También se han colocado más de cinco furgones en la playa del Trampolín, a escasos metros de la de Benítez, para evitar que los más de 4.000 migrantes que pernoctan allí se desplazaran a la otra al oír el ruido.

El operativo de la Policía Nacional ha comenzado a desplegarse en la zona a las 7:00 horas y minutos antes de las 8:00 horas, en torno a medio centenar de agentes antidisturbios se han desplegado en la arena y han comenzado a despertar a los migrantes. "Coged las cosas y fuera", les han transmitido. Los migrantes han comenzado a abandonar las chabolas con sus pertenencias sin oponer resistencia.

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Los efectivos han ido colocando a los migrantes en fila antes de comenzar a acompañarlos hasta el paseo de la playa, donde está previsto que lleguen los autobuses de manera inminente para su traslado al CATE

La Policía los transportará en autobuses hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde serán filiados por la Policía Nacional, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

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Las fuentes policiales han adelantado que está previsto que procedan a perimetrar el acceso a la Playa de Benítez por la zona de la Desalinizadora para evitar que vuelva a ser ocupada por migrantes tras el desalojo, como ya ha sucedido en experiencias anteriores en el Trampolín.

PERSONAS VIVIENDO DENTRO DEL CONDUCTO DE AGUA

El desalojo de Benítez se debe a "motivos de seguridad", debido a que allí se encuentra el aliviadero de una presa, donde se evacua el agua cuando el pantano se llena con motivo de las lluvias. La temporada de precipitaciones comenzó este lunes.

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Según las fuentes policiales consultadas, la Policía Nacional ha introducido drones en el conducto que transporta el agua desde el pantano hasta Benítez y han comprobado gracias a las cámaras térmicas que hay personas viviendo dentro.