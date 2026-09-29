Sumar envía un nuevo borrador del decreto de vivienda al PSOE y sigue sin haber acuerdo

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Madrid, 29 sep (EFE).- Sumar ha enviado al PSOE, su socio en el Gobierno de coalición, una propuesta con un nuevo borrador del decreto de vivienda y advierten de que a esta hora de la mañana todavía no hay acuerdo.

Según han indicado fuentes de la formación, las negociaciones han continuado durante toda la noche.

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El lunes Sumar envió una propuesta al PSOE que contemplaba, entre otras medidas, la inclusión de la regulación del alquiler de habitaciones; la renovación automática de los contratos, tal y como reclama el Sindicato de Inquilinas y, reforzar la protección frente a los desahucios. EFECOM