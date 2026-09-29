Sumar asegura que "sigue negociando" el decreto contra la especulación con habitaciones y la renovación de contratos

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La portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Verónica Barbero, ha asegurado este martes que "siguen negociando" sobre una propuesta que han trasladado al PSOE para que el decreto de vivienda incluya medidas como frenar la "especulación" en el alquiler de habitaciones o la renovación "automática" de los contratos.

"Le hemos pasado al socio de Gobierno una norma de real decreto ley que incluye el alquiler por habitaciones, que es una de las grandes vías de especulación ahora mismo de la vivienda, y que incluye también la renovación automática de contratos y un refuerzo del escudo antidesahucios", ha indicado.

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A una hora de que comience el Consejo de Ministros que debe aprobar el llamado 'decreto Maricarmen', la portavoz de Sumar ha asegurado en declaraciones a 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, que lo que toca es "escuchar a la calle".

El diputado Alberto Ibáñez, por su parte, también ha puesto el acento sobre la regulación del alquiler de habitaciones. "Dejar habitaciones fuera es dejar abierta la puerta a la especulación y a la extrema derecha; el PSOE debe moverse", ha señalado en la red social X.

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Sobre la posibilidad de un plantón en el Consejo de Ministros, Verónica Barbero ha contestado que ella "confía" en que haya un acuerdo y ha señalado a la necesidad de "mirar hacia la calle y ver lo que pide la gente" en acampadas como la Puerta del Sol.

En este sentido, ha apelado a todos los partidos, incluyendo a Junts, PP y Vox, para que atiendan las demandas sociales y terminen convalidando el decreto de vivienda que salga del Consejo de Ministros.

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"La vivienda es un problema muy complejo y, para empezar, si las comunidades autónomas del Partido Popular ejercieron sus competencias, un poquito mejor también nos iría", ha terciado.