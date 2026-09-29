Sabalenka llega a Pekín "más fresca" y con ganas de prolongar su temporada

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Pekín, 29 sep (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka afirmó este martes que llega al Abierto de China "más fresca" y con ganas de competir después de recuperar en el Abierto de Estados Unidos la confianza en su cuerpo y el placer de jugar.

Finalista en Nueva York, donde perdió ante la kazaja Elena Rybakina, Sabalenka explicó que había atravesado dificultades durante la parte central de la temporada, sin precisar cuáles.

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"En el Abierto de Estados Unidos empecé a disfrutar de nuevo del tenis porque me encontraba bien mental y físicamente", señaló en la rueda de prensa previa al torneo.

"Cuando físicamente puedes confiar en tu cuerpo, supone un alivio. Te sientes mejor para salir a luchar", añadió la jugadora, que relacionó esa mejoría con el regreso de la confianza en la pista.

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Sabalenka dijo que, al haber disputado menos partidos que en otras temporadas, afronta la gira asiática con más energía.

"Estoy un poco triste de que estemos ya en el último tramo de la temporada", admitió, antes de expresar sus ganas de jugar más partidos.

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Número dos del mundo y segunda cabeza de serie en Pekín, comenzará directamente en segunda ronda ante la ganadora del duelo entre la mexicana Renata Zarazúa (n.94) y la húngara Anna Bondar (n.64). EFE

(foto)