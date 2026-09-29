Renfe suprime en Cataluña trenes de alta velocidad y media distancia por la lluvia

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Barcelona, 29 sep (EFE).- Renfe ha suprimido los trenes de alta velocidad y media distancia previstos entre las 09.00 y las 11.00 horas de este martes debido al episodio de lluvias previsto en Cataluña.

Renfe ha informado de que los trenes de media distancia suspendidos son uno que debía salir a las 09.15 horas de la Estación de Francia de Barcelona con dirección a Valencia y otro con salida inicialmente a las 08.45 horas de la misma estación hacia Zaragoza.

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Por otro lado, los trenes de alta velocidad que debían iniciar sus recorridos en esa franja horaria circularán a partir de las 11.00 horas siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Los trenes afectados son el AVE a Madrid de las 06:57 horas, el Alvia con salida de Barcelona a las 08:50 horas, el Avant Figueres-Vilafant-Madrid de las 07:53h, el Alvia Barcelona-Vigo-Urzaiz de las 09:05 horas y el AVE Madrid-Barcelona de las 07:57 horas.

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También han retrasado su salida el AVE Barcelona-Madrid de las 09:55 horas, el AVE Madrid–Figueres-Vilafant de las 07:27 horas, el Euromed Figueres-Vilafant-Alicante de las 09:09 horas y el AVE Madrid-Barcelona de las 08:27 horas.

Renfe ha informado de que ha activado ya los cambios y devoluciones sin coste para los viajeros afectados, a los que pide que se informen sobre las afectaciones a través de los canales habituales.

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Las lluvias están afectando también la circulación de cinco líneas de cercanías (R2-sur, R2-norte, R3, R4 y R8) que ven limitada su velocidad debido a la situación meteorológica adversa. EFE