Espana agencias

Recurre ante la Audiencia de Madrid para evitar el archivo de su caso como bebé robada

Guardar

Ciudad Real, 29 sep (EFE).- Ana Belén Pintado, una mujer de Campo de Criptana (Ciudad Real) que fue separada de su madre al nacer en 1973 en una clínica de Madrid, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid para pedir que continúe la investigación judicial de su caso, después de que el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid haya acordado el fin de las diligencias.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Pintado asegura que es la cuarta vez que tiene que acudir a la Audiencia Provincial ante las "trabas" que, a su juicio, se han producido durante la investigación de los hechos y denuncia sentirse "impotente" y "desvalida" ante la respuesta de la Justicia.

PUBLICIDAD

Pintado considera que su caso no ha recibido un tratamiento acorde con la gravedad de los hechos que denuncia y sostiene que se ha investigado "como el robo de un objeto", pese a que, según afirma, se trata de una desaparición y sustracción de una persona.

La mujer recuerda que nació el 10 de julio de 1973 y sostiene que fue separada de su madre ese mismo día en la Maternidad Santa Cristina de Madrid, después de que a la madre se le comunicara que la niña había fallecido. Posteriormente fue entregada a otra familia y en la documentación de su nacimiento se hizo constar que había nacido de "madre desconocida".

PUBLICIDAD

Pintado mantiene que existen numerosas irregularidades documentales que deberían ser investigadas y cuestiona que el procedimiento judicial haya dado por concluidas las diligencias que había solicitado para esclarecerlas.

Entre ellas, señala que el Registro Civil de Madrid únicamente habría remitido el certificado de nacimiento cuando, según su versión, deberían conservarse otros documentos relacionados con el supuesto abandono y la posterior adopción.

También apunta a una discrepancia en la identificación del procedimiento judicial relacionado con su adopción y critica la actuación de la Fiscalía, a la que acusa de haber mantenido una posición "pasiva" durante la investigación y de haberse pronunciado a favor de que no continuara pese a las diligencias que ella había solicitado.

El caso de Ana Belén Pintado ya fue reactivado por la Audiencia Provincial de Madrid después de un anterior archivo, al considerar que debía continuar la investigación.

La querella fue presentada inicialmente en 2022 por hechos que la afectada relaciona con una presunta sustracción ilegal y forzosa, alteración de la paternidad o maternidad y falsedad documental.

En diciembre de 2025, el Juzgado de Instrucción número 10 tomó declaración a Pintado, a su madre biológica y a personal de la Maternidad Santa Cristina dentro de las diligencias reabiertas.

Amnistía Internacional reclamó entonces que se garantizara una investigación efectiva y el derecho a la verdad de las víctimas.

Ahora, Pintado vuelve a recurrir ante la Audiencia Provincial y reclama que se investiguen las irregularidades que, según sostiene, todavía permanecen sin aclarar. EFE.

abc/lsy/lml

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La confesión de Maxi Iglesias en ‘El Hormiguero’: “Hasta los 19 años viví en casa de mi madre y no tenía habitación propia. Dormía en el sofá cama”

El actor ha acudido a ‘El Hormiguero’ junto a Susana Abaitua para presentar ‘Nuda propiedad’, una película que aborda el difícil acceso a la vivienda y que le ha permitido alejarse de la imagen de galán

La confesión de Maxi Iglesias en ‘El Hormiguero’: “Hasta los 19 años viví en casa de mi madre y no tenía habitación propia. Dormía en el sofá cama”

El tormento de Begoña Gómez no termina: el juez Peinado estudia abrir un bufete de abogados tras jubilarse

Según adelanta ‘El Confidencial’, el exmagistrado sopesa montar un despacho y dedicarse al asesoramiento jurídico, una posibilidad que ya habría consultado con varias personas de su confianza

El tormento de Begoña Gómez no termina: el juez Peinado estudia abrir un bufete de abogados tras jubilarse

Las imágenes de la acampada en la Puerta del Sol para protestar contra la crisis de vivienda

Cientos de manifestantes permanecen en la Puerta del Sol para exigir medidas contra los desahucios y el encarecimiento de los alquileres. La protesta, que se replicó en otras ciudades españolas, abrió una disputa entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y la Delegación del Gobierno sobre la continuidad de la movilización

Infobae

El precio de los carburantes empuja al IPC hasta el 4,9%, su mayor nivel desde febrero de 2023

El Instituto Nacional de Estadística señaló que la inflación encadena tres meses consecutivos de ascensos y se ubica por encima del 4% por segunda vez desde abril de 2023

El precio de los carburantes empuja al IPC hasta el 4,9%, su mayor nivel desde febrero de 2023

Fatima Ezzahra El Mansouri gana fuerza para convertirse en la primera mujer jefa de Gobierno de Marruecos

El nombre más sonado durante la campaña fue el de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Fútbol. Sin embargo, la alternativa de la coordinadora del PAM ha cogido fuerza en los últimos días

Fatima Ezzahra El Mansouri gana fuerza para convertirse en la primera mujer jefa de Gobierno de Marruecos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El tormento de Begoña Gómez no termina: el juez Peinado estudia abrir un bufete de abogados tras jubilarse

El tormento de Begoña Gómez no termina: el juez Peinado estudia abrir un bufete de abogados tras jubilarse

Fatima Ezzahra El Mansouri gana fuerza para convertirse en la primera mujer jefa de Gobierno de Marruecos

La Comunidad de Madrid lleva a los tribunales a 395 inquilinos morosos de viviendas públicas y ha recuperado 4,3 millones de euros en recibos atrasados

El decreto Maricarmen y la acampada en Sol, en directo: Sumar envía al PSOE un nuevo borrador y adelanta que todavía no hay acuerdo

Un alquiler de unos 435 euros y 8 años de contrato: así son las condiciones con las que Maricarmen podrá volver a casa cuando reciba el alta del hospital

ECONOMÍA

El precio de los carburantes empuja al IPC hasta el 4,9%, su mayor nivel desde febrero de 2023

El precio de los carburantes empuja al IPC hasta el 4,9%, su mayor nivel desde febrero de 2023

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Un influencer inmobiliario recibe una multa de 440.000 euros por alquileres ilegales en Airbnb

El dólar deja de reaccionar como activo refugio ante las crisis: los aranceles impuestos por Donald Trump en abril de 2025 impulsaron al euro y elevaron la deuda por la desconfianza en las instituciones

Máxima presión sobre Pedro Sánchez para cerrar en horas lo que no ha resuelto en ocho años

DEPORTES

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

España busca extender su hegemonía en la Nations League ante la Croacia de Modric que se mueve al ritmo de heavy metal de Slaven Bilic

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”