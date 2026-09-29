Recurre ante la Audiencia de Madrid para evitar el archivo de su caso como bebé robada

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Ciudad Real, 29 sep (EFE).- Ana Belén Pintado, una mujer de Campo de Criptana (Ciudad Real) que fue separada de su madre al nacer en 1973 en una clínica de Madrid, ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid para pedir que continúe la investigación judicial de su caso, después de que el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid haya acordado el fin de las diligencias.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Pintado asegura que es la cuarta vez que tiene que acudir a la Audiencia Provincial ante las "trabas" que, a su juicio, se han producido durante la investigación de los hechos y denuncia sentirse "impotente" y "desvalida" ante la respuesta de la Justicia.

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Pintado considera que su caso no ha recibido un tratamiento acorde con la gravedad de los hechos que denuncia y sostiene que se ha investigado "como el robo de un objeto", pese a que, según afirma, se trata de una desaparición y sustracción de una persona.

La mujer recuerda que nació el 10 de julio de 1973 y sostiene que fue separada de su madre ese mismo día en la Maternidad Santa Cristina de Madrid, después de que a la madre se le comunicara que la niña había fallecido. Posteriormente fue entregada a otra familia y en la documentación de su nacimiento se hizo constar que había nacido de "madre desconocida".

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Pintado mantiene que existen numerosas irregularidades documentales que deberían ser investigadas y cuestiona que el procedimiento judicial haya dado por concluidas las diligencias que había solicitado para esclarecerlas.

Entre ellas, señala que el Registro Civil de Madrid únicamente habría remitido el certificado de nacimiento cuando, según su versión, deberían conservarse otros documentos relacionados con el supuesto abandono y la posterior adopción.

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También apunta a una discrepancia en la identificación del procedimiento judicial relacionado con su adopción y critica la actuación de la Fiscalía, a la que acusa de haber mantenido una posición "pasiva" durante la investigación y de haberse pronunciado a favor de que no continuara pese a las diligencias que ella había solicitado.

El caso de Ana Belén Pintado ya fue reactivado por la Audiencia Provincial de Madrid después de un anterior archivo, al considerar que debía continuar la investigación.

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La querella fue presentada inicialmente en 2022 por hechos que la afectada relaciona con una presunta sustracción ilegal y forzosa, alteración de la paternidad o maternidad y falsedad documental.

En diciembre de 2025, el Juzgado de Instrucción número 10 tomó declaración a Pintado, a su madre biológica y a personal de la Maternidad Santa Cristina dentro de las diligencias reabiertas.

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Amnistía Internacional reclamó entonces que se garantizara una investigación efectiva y el derecho a la verdad de las víctimas.

Ahora, Pintado vuelve a recurrir ante la Audiencia Provincial y reclama que se investiguen las irregularidades que, según sostiene, todavía permanecen sin aclarar. EFE.

abc/lsy/lml