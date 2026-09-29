Patronales y partidos, sin consenso sobre decretos de vivienda que se votarán el viernes

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Madrid, 29 sep (EFE).- El Gobierno de coalición ha aprobado este martes dos reales decretos ley en materia de vivienda tras unas intensas negociaciones que se alargarán hasta su votación en el pleno extraordinario del viernes, una iniciativa que no genera unanimidad ni entre los grupos políticos ni las patronales del sector, que no han tenido acceso al texto íntegro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que el Ejecutivo ha "escuchado a la gente" y ha hecho su parte, y tras asegurar que del PP y Vox no puede esperar nada, ha pedido al resto de grupos que hagan la suya y apoyen esas medidas.

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Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ponía en valor el acuerdo alcanzado al recalcar que tiene mucha relevancia social y política porque se "reconstruye" una mayoría en el Parlamento para servir a la mayoría social.

De los dos decretos aprobados, el que recoge la renovación automática de los alquileres es el que previsiblemente tiene menos opciones de salir adelante en la votación del viernes.

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El otro real decreto genera más consenso entre los partidos implicados en la negociación y recoge medidas como la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028; tope del 2 % de subida en la actualización anual de las rentas; regulación del alquiler de temporada y del alquiler por habitaciones o la protección antidesahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030.

Dentro de Sumar, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, -acompañado de la vicepresidenta Yolanda Díaz y de los titulares de Cultura, Ernest Urtasun; Sanidad, Mónica García; e Infancia, Sira Rego- ha afirmado que a quienes se opongan a estos decretos les augura "un destino político muy complicado" y se ha mostrado convencido de que los dos textos saldrán adelante.

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En Podemos, Ione Belarra ha exigido al Gobierno rectificar y aprobar todas las medidas de vivienda en un solo decreto, porque llevar dos al Congreso para su convalidación es, a su juicio, una "trampa" para contener la movilización ciudadana que no va a funcionar.

Opinión similar a la mostrada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha señalado que uno de los dos decretos de vivienda que han salido este martes del Consejo de Ministros es para "aprobar" en el Congreso con el apoyo de Junts y el otro para que "lo tumbe Junts" y "frustrar" a la izquierda.

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En la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que los decretos de vivienda del Gobierno no van "a tener resultado" porque las medidas no van a resolver "ocho años de rumbo equivocado" en esta materia.

Antes de valorar los dos reales decretos ley en materia de vivienda aprobados por el Gobierno, algunas patronales del sector, como la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) y la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) reclaman leer los textos completos.

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Por su parte, la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) ha advertido de que este paquete de medidas deja "sin respuesta" el déficit estructural de vivienda al no responder a las cuestiones que deberían regularse para mejorar el acceso a la vivienda.

Sin embargo, ha valorado positivamente algunas de las medidas incluidas en los decretos leyes como la extensión del tipo superreducido del IVA del 4 % a la vivienda de protección oficial, "una medida que facilita que lleguen a las familias a precios limitados", y las líneas de avales del ICO para la promoción de vivienda de alquiler social y para la construcción industrializada.

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La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha insistido en la urgencia de desbloquear la reforma de la Ley del Suelo y ha valorado positivamente la aplicación del tipo superreducido del 4 % a la construcción de vivienda de promoción pública y vivienda protegida.

Sin embargo, cree que esta medida debe formar parte de un paquete fiscal más amplio, ya que la fiscalidad puede representar más del 25 % del precio final de una vivienda.

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Tras el anuncio de las medidas que forman estos decretos ley, el portavoz del portal inmobiliario Idealista, Francisco Iñareta, ha explicado que "prorrogar la duración de los contratos, hacerlos indefinidos o limitar la subida de las rentas no pone en el mercado ni una sola casa, sino todo lo contrario". EFE

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