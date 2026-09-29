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Los transportistas piden que las ayudas del Gobierno les lleguen directamente

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(Actualiza la nota EC2652 con la posición de más asociaciones)

Madrid, 29 sep (EFE).- La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha criticado el nuevo paquete de medidas anticrisis aprobado este martes por el Gobierno para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán en el sector y ha pedido que las ayudas lleguen directamente a los transportistas.

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En un comunicado remitido hoy, reconocen el esfuerzo del Ejecutivo de mantener el esquema de protección durante el último trimestre del año pero rechazan de forma tajante que se vuelva a imponer un sistema de gestión a través de las estaciones de servicio.

Para ellos, la única vía eficaz para garantizar la liquidez inmediata de las empresas y los autónomos es que el importe total de las ayudas se transfiera "directamente" a las cuentas de los transportistas, evitando intermediarios que las gestionan.

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El nuevo paquete de ayudas prevé una desescalada progresiva del Impuesto de Hidrocarburos que dejará la bonificación general en veinte céntimos en octubre, trece céntimos en noviembre y seis céntimos en diciembre.

Fenadismer advierte de que este repliegue de los estímulos fiscales se ejecuta en un momento de "máxima volatilidad internacional", por lo que vigilará "estrechamente" la aplicación de las cláusulas de revisión previstas para los dos últimos meses del año.

La organización avisa de que exigirá una rectificación automática y un incremento inmediato de las cuantías si el recrudecimiento del conflicto provoca un repunte en el precio del petróleo, evitando que el sector asuma las consecuencias de una nueva crisis energética.

En la misma línea, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) ha dicho que las ayudas anunciadas hoy son insuficientes y que "no responden a la magnitud del incremento de los costes que soportan las empresas de transporte, especialmente con el precio del gasóleo rondando los 2 euros por litro".

Por ello, la asociación reclama más apoyos para contener el impacto de esta escalada de costes, evitar un mayor deterioro de los ya estrechos márgenes del sector, garantizar el correcto funcionamiento de la cadena logística y preservar la competitividad de las exportaciones españolas.

También recuerda que en una reciente reunión con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, la patronal le propuso un esquema dual de apoyo al transporte profesional, combinando medidas fiscales y ayudas directas para el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.

En concreto, proponen recuperar los tipos del IEH aplicados desde el 22 de marzo al gasóleo, equivalentes a 330 euros por 1.000 litros; y además quieren que los vehículos acogidos al gasóleo profesional reciban una ayuda directa entre 0,30 y 0,40 euros por litro en función de la evolución del precio del combustible, con liquidación mensual y sujeta a un plazo "determinado y breve".

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) se ha mostrado satisfecha por que el Gobierno mantenga las ayudas al combustible durante el último trimestre del año, aunque las cuantías anunciadas sean "claramente insuficientes" ante la escalada de precios que soportan las empresas de transporte.

El precio del gasóleo ha pasado de alrededor de 1,44 euros por litro al inicio del conflicto de Irán a situarse actualmente en torno a los 1,93 euros, lo que supone un incremento superior al 40 %, agrega.

Por último, los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, valoran la mayor parte de las medidas aprobadas en el marco del tercer paquete anticrisis, pero rechazan las bajadas "generalizadas" del IVA en la electricidad, el gas y los carburantes por considerarlas "regresivas, ineficientes y contrarias a los objetivos de descarbonización del Pacto Verde y del Plan de Acción de la UE". EFE

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