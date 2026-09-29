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La Policía vuelve a intervenir en la playa Benítez para seguir con desalojo de migrantes

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Ceuta, 29 sep (EFE).- La Policía Nacional está interviniendo desde primera hora de este martes en la playa de Benítez de Ceuta para continuar con el desalojo de los migrantes que ocuparon los espacios más próximos a la planta desaladora.

En el operativo policial intervienen decenas de efectivos del cuerpo policial para continuar con la actuación que se inició el pasado fin de semana contra este asentamiento situado junto a la playa del Trampolín.

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Según han informado a EFE fuentes policiales, está previsto que los migrantes sean trasladados al centro de atención temporal de extranjeros (CATE) situado en el entorno de la frontera del Tarajal para proceder a su filiación.

La intención es continuar acelerando los trámites de identificación de las personas que permanecen en esta playa desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

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Al igual que ocurrió este domingo, muchos de los migrantes han abandonado la playa corriendo ante el temor a poder ser expulsados.

De hecho, hace unos días se produjo una circunstancia similar ya que los migrantes allí acampados optaron por huir a las zonas de montes próximas al centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI) para eludir la acción policial.

En esta ocasión el operativo se sigue centrando en la playa de Benítez más próxima a la desaladora y los migrantes serán llevados en autobuses hasta el CATE para seguir con este proceso.

Este proceso ha provocado momentos de tensión y carreras por parte de migrantes que pretendían huir de la playa. EFE

(Foto) (Vídeo)

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