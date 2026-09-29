Ferraz nombra una gestora en el PSOE de Ceuta tras el cese del delegado del Gobierno

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La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha nombrado una comisión gestora en el PSOE de Ceuta tras el cese del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, que también renunció como líder del partido.

La gestora, que ha sido designada en coordinación con la dirección del PSOE en Ceuta, estará presidida por Sandra María López Cantero y contará como vocales con Pablo Núñez Díaz, Mercedes Vega Pérez y Kauzar Laasri Mohamed.

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El representante de Ferraz será el secretario de Política Institucional y Formación y vicepresidente del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

El PSOE agradece a Pérez Triano "el trabajo realizado y su dedicación durante el tiempo en el que ha estado al frente de la organización socialista ceutí".

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Señalan además que el objetivo de la gestora es garantizar el normal funcionamiento del partido y conducir a la organización hasta la celebración del próximo Congreso.

Pérez Triano anunció este lunes su dimisión como delegado del Gobierno y también como líder socialista en Ceuta, tras haber sufrido "una campaña de rumores y amenazas" que llegó hasta el punto de que le pusieran "una corona de flores" en su casa por su gestión de la crisis migratoria provocada por la entrada de 80.000 personas desde Marruecos a finales de julio.

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Al tiempo que anunciaba su renuncia, defendió su gestión y aseguró que había avisado al Gobierno central "semanas antes" de la entrada masiva de la movilización que se estaba produciendo en Marruecos para cruzar la frontera.

Pérez Triano quedó señalado después de que el Gobierno de Pedro Sánchez decidiese desclasificar las comunicaciones de los días previos al cruce, en los que quedaba claro que su jefe de gabinete fue avisado por un integrante del CNI de la actividad en redes sociales para un asalto masivo a la frontera. El ya exdelegado del Gobierno negó haber recibido esa información pero su jefe de gabinete aseguró que le informó

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