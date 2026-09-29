Desahucian en Mataró (Barcelona) a un hombre con un 87 % de discapacidad y a su familia

Guardar

Barcelona, 29 sep (EFE).- Un dispositivo de los Mossos d'Esquadra ha ejecutado este martes en Mataró (Barcelona) el desahucio de una familia vulnerable compuesta por siete personas, entre las que se encuentran un hombre con un 87 % de discapacidad y tres menores, uno de ellos con autismo.

La vivienda, ubicada en la Ronda Cerdanya del barrio de Cerdanyola, pertenece a un fondo de inversión que, según ha denunciado en redes el Sindicato de Vivienda de Mataró, se ha negado a negociar la permanencia de los inquilinos, que llevaban 11 años residiendo de alquiler en el inmueble.

PUBLICIDAD

La policía ha desplegado varios furgones desde las 06:30 horas a las puertas del edificio para asegurar el lanzamiento judicial, a pesar de la concentración de vecinos y activistas que se han movilizado para intentar frenar la actuación policial.

Este no es el único desalojo programado para hoy en la capital del Maresme, pues a las 10 horas está previsto un segundo operativo para desahuciar a otra familia en la calle Colòmbia, en el barrio de Rocafonda.

PUBLICIDAD

Según ha advertido el mismo sindicato, este procedimiento afecta también a un núcleo familiar en situación de vulnerabilidad con dos menores a su cargo que no disponen de una alternativa residencial adecuada por parte de Servicios Sociales. EFE

dic/rq/lml