Espana agencias

Abascal atribuye la crisis de vivienda a las "políticas de fronteras abiertas" de Sánchez y su "rechazo" a construir

03/09/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Sánchez comparece este jueves ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
03/09/2026 El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Sánchez comparece este jueves ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo en relación con los hechos ocurridos en Ceuta desde el pasado 30 de julio y sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
Guardar

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la crisis de acceso a la vivienda, apuntando a sus "políticas de fronteras abiertas" y "su rechazo a la construcción".

"Basta ya de mentiras y propaganda", ha escrito Abascal en la red social 'X' en respuesta a Sánchez, que ha reivindicado en su cuenta personal la labor del Gobierno de coalición al aprobar este martes dos reales decretos con medidas sobre vivienda.

PUBLICIDAD

El dirigente de Vox ha apuntado a sus "políticas de fronteras abiertas" y su "rechazo a la construcción" como el motivo de que los españoles no tengan "casa en la que emanciparse o formar una familia". "Y los pocos que la tienen malviven hacinados compartiendo con extraños", ha agregado.

Así, Abascal ha insistido en que la solución al problema de acceso de vivienda que pasa "por la remigración, la construcción de vivienda libre y pública para familias españolas, la desregulación de los alquileres y la bajada de impuestos".

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del martes 29 de septiembre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del martes 29 de septiembre de 2026

Se buscan voluntarios para cuidar melocotoneros y bonsáis en Japón durante 30 horas semanales a cambio de alojamiento y comida gratis

Una granja sostenible en Yamanashi busca viajeros mayores de 20 años para apoyar en sus cultivos y tareas del hogar, con dos días libres a la semana e internet para teletrabajar

Se buscan voluntarios para cuidar melocotoneros y bonsáis en Japón durante 30 horas semanales a cambio de alojamiento y comida gratis

La reina Letizia deslumbra en la cena de Estado con los Macron: rescata una tiara floral de diamantes y estrena un vestido de cuento de Carolina Herrera

Entre detalles de pedrería y la banda de gala ceremonial, los reyes han recibido al matrimonio francés con alta gastronomía española

La reina Letizia deslumbra en la cena de Estado con los Macron: rescata una tiara floral de diamantes y estrena un vestido de cuento de Carolina Herrera

Felipe VI reclama más apoyo de la Unión Europea para proteger la frontera de Ceuta: “No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”

El rey ha pronunciado el mensaje ante Emmanuel Macron durante una cena de gala en el Palacio Real

Felipe VI reclama más apoyo de la Unión Europea para proteger la frontera de Ceuta: “No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”

Comprobar Eurojackpot: los resultados del martes 29 de septiembre

Estos son los números afortunados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si la suerte estuvo de tu lado

Comprobar Eurojackpot: los resultados del martes 29 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI reclama más apoyo de la Unión Europea para proteger la frontera de Ceuta: “No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”

Felipe VI reclama más apoyo de la Unión Europea para proteger la frontera de Ceuta: “No podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos”

El decreto Maricarmen, en directo | Grupos fascistas amenazan con ir a Sol: “Esta noche habrá fiesta en la puerta de los piojosos...”

El Congreso da luz verde a tramitar la ley del PSOE que rebaja a la mitad la tasa de alcohol al volante

El PP rechaza en el Senado el Tratado de Amistad con Francia mientras Macron visita España

Así se decidió que hubiera dos decretos de vivienda en vez de uno: el pacto de PSOE y Sumar ‘in extremis’ antes del Consejo de Ministros

ECONOMÍA

El sector inmobiliario se rebela contra los decretos de Sánchez: “No solucionan la falta de oferta y cargan el problema en los propietarios”

El sector inmobiliario se rebela contra los decretos de Sánchez: “No solucionan la falta de oferta y cargan el problema en los propietarios”

La alerta del Banco de España sobre por qué prorrogar los contratos de alquiler actuales puede encarecer los que vienen después

El decreto de vivienda no se limita al alquiler: el Gobierno crea un préstamo público a interés cero para comprar la primera casa

Andalucía disparará su producción de aceite de oliva hasta los 1,26 millones de toneladas, un 23,9% más

La renovación automática de los alquileres protege a los inquilinos con contrato en vigor, pero amenaza a los que estén buscando: la letra pequeña del decreto

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League

España sigue siendo el rey: acaba con Croacia y asciende a lo alto de la tabla de la Nations League

La selección española sigue rompiendo los moldes: un gol, 70 segundos y 25 pases

La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales: “La CIA, los Rothschild y las Élites lo mataron y reemplazaron después del Mundial”

Ilia Topuria, cada vez más cerca de octógono: el luchador hispanogeorgiano publica las primeras imágenes de su regreso a los entrenamientos