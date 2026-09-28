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Vox celebra la comisión de investigación en el Senado sobre Ceuta pero afea al PP que rechace una de la 'ley de nietos'

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Vox ha celebrado este lunes que el PP haga valer su mayoría absoluta en el Senado para constituir una comisión de investigación que analice la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, pero ha afeado a los 'populares' que no quieran apoyar la que propusieron los de Santiago Abascal para investigar los efectos de la conocida como 'ley de nietos' en la Cámara Alta.

Fuentes de Vox han especificado que la formación apoya la comisión de investigación para "determinar las responsabilidades" de "cada uno de los integrantes de este Gobierno mafioso que pretende vender España a Mohamed VI".

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"Lo ocurrido en Ceuta es la consecuencia más grave de una política de inmigración masiva que ha puesto en riesgo la seguridad de todos los españoles y la soberanía nacional" y "Ceuta es el epílogo de la historia criminal de Pedro Sánchez", ahondan las fuentes.

En cambio, los de Santiago Abascal trasladan su falta de entendimiento sobre por qué el PP rechazó su petición para crear una comisión de investigación sobre el impacto de la 'ley de nietos' en el censo electoral.

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"Si ahora consideran que el Senado debe servir para esclarecer responsabilidades políticas en asuntos de tal trascendencia nacional, deberían explicar por qué entonces se negaron siquiera a investigar una cuestión que afecta directamente a la confianza en el sistema electoral español", urgen las fuentes de Vox.

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