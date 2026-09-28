Urtasun atribuye a la presión de la calle el posible acuerdo de vivienda

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Madrid, 28 sep (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, ha atribuido este lunes a la "presión de la calle" que el Gobierno esté cerca de alcanzar un acuerdo sobre vivienda y ha advertido de que el Ejecutivo "no se puede permitir" no estar a la altura de lo que le están reclamando los jóvenes en la calle.

"Estamos empujando en esa dirección para que mañana el Gobierno esté a la altura de lo que le está pidiendo la calle", ha dicho Urtasun en TVE, donde ha recordado que Sumar había planteado desde hace mucho tiempo al PSOE y al resto de grupos parlamentarios medidas sobre vivienda, sin conseguir hasta ahora los apoyos necesarios para sacarlas adelante.

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El ministro ha incidido en que Sumar ya había defendido la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y la prórroga de los contratos, propuestas para las que, según ha reconocido, no habían tenido hasta ahora "la fuerza suficiente" para sacarlas adelante.

Ha insistido en que ahora, gracias a esa movilización y al "empuje de lo que está ocurriendo en la Puerta del Sol", el acuerdo es posible y las medidas "pueden ser una realidad", aunque en las últimas horas, según ha subrayado, Sumar continúa negociando con el PSOE tres asuntos que todavía "no están cerrados del todo".

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El primero es que la prórroga de los contratos de alquiler entre en vigor desde este martes; el segundo, que el decreto incluya la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, y el tercero, la propuesta del Sindicato de Inquilinas para la renovación automática de los contratos.

Sobre los alquileres de temporada y habitaciones, Urtasun ha considerado "absolutamente imprescindible" actuar porque, según ha denunciado, se han convertido en una vía para eludir los topes a los precios del alquiler.

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"Estas son las cosas que todavía están en juego durante el día de hoy y que nosotros desde Sumar estamos empujando", ha asegurado el ministro, que también ha citado entre las medidas que se negocian la moratoria antidesahucios.

El objetivo, ha concluido, es que quienes se están movilizando puedan este martes "sentirse orgullosos del Gobierno que tienen" y comprobar que "su movilización ha funcionado". EFE

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