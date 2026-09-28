Tres miembros de una misma familia muertos en un accidente en la A-8 en Ribadeo (Lugo)

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Lugo, 28 sep (EFE).- Tres miembros de una misma familia han fallecido este mediodía al chocar el vehículo en el que viajaban en un tramo de la autovía del Cantábrico A-8 a la altura del municipio lucense de Ribadeo, mientras también resultó herido el cuarto ocupante del vehículo.

Los cuatro miembros de una misma familia viajaban en el vehículo que, según los primeros indicios, se salió de la vía y chocó contra la columna de un viaducto en el kilómetro 513 de la A-8, a la altura de Vilaframil, en Ribadeo, en sentido hacia Begonte.

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La colisión se produjo este mediodía e inicialmente los servicios de emergencias confirmaron el fallecimiento de los padres, un hombre de 54 años de edad identificado con las iniciales P.P.M. y S.P.C., de 47, respectivamente.

Posteriormente, los servicios de emergencia confirmaron también la muerte de la hija, menor de edad, que viajaba en el coche, pese a los esfuerzos para reanimarla.

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El cuarto miembro de la familia, también herido grave, fue evacuado de urgencia en un helicóptero al hospital Lucus Augusti de Lugo.

El tramo de la autovía donde se produjo el siniestro permaneció durante varias horas cortada al tráfico de vehículos y ya ha sido de nuevo reabierto. EFE

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