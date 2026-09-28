Espana agencias

Sindicatos de Policía apuntan al delegado del Gobierno por permitir la acampada antidesahucios en la Puerta del Sol

Imagen RB4ZUHW6KVBKXLQEDVPGG7SOHY
Guardar

Varios sindicatos de la Policía Nacional han apuntado este lunes a la responsabilidad directa del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a quien señalan por presuntamente dar la orden de "no actuar" al inicio de la acampada en la Puerta del Sol de la capital, una protesta que reclama medidas legales para frenar desahucios como el de Maricarmen, la mujer de 87 años forzada a abandonar su casa.

El portavoz nacional de Jupol, Ibón Domínguez, ha censurado la "doble vara de medir y el cinismo" del delegado del Gobierno en Madrid al señalar que la seguridad y el orden público son competencia suya, por encima de actuaciones de la Policía Municipal.

PUBLICIDAD

"Si considera que la acampada debe desalojarse, debe ordenar el desalojo y asumir su responsabilidad, sin esconderse detrás de la Policía Municipal", ha indicado el portavoz de Jupol.

En este sentido, ha recordado que la Unidad de Intervención Policial (UIP) es la "especializada y debe ser la encargada de ejecutar cualquier desalojo que corresponda". "Basta ya de utilizar a los policías como escudo de las decisiones políticas", ha enfatizado.

PUBLICIDAD

EXISTÍA INFORMACIÓN PREVIA

La acampada comenzó la noche del sábado al término de la manifestación tras el desahucio de Maricarmen y se mantiene para reclamar la aprobación del decreto del Consejo de Ministros previsto para este martes. Manos Limpias, por su parte, ha anunciado una querella contra el delegado del Gobierno por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos.

Preguntado por esta polémica, el SUP ha sostenido que hay una trasfondo competencial. "La Policía Municipal tiene atribuciones sobre el espacio público, pero eso no excluye las competencias de la Policía Nacional en materia de orden público", ha indicado Ana Alarcón.

La portavoz del SUP ha abogado por aclarar por qué si existía información previa sobre la posibilidad de que se produjera una acampada no se estableció una coordinación entre ambas administraciones. En concreto, ha solicitado saber "qué instrucciones recibieron exactamente los agentes" ante las presuntas órdenes de "no actuar".

"Una cosa es permitir una manifestación y otra, muy distinta, gestionar una ocupación prolongada de la Puerta del Sol", ha continuado el SUP, que también señala al Ministerio del Interior para que explique si considera que la intervención corresponde a la Policía Municipal. "Pedimos transparencia, coordinación y órdenes claras para no convertir a los policías en protagonistas de un enfrentamiento entre administraciones", ha terciado.

LA POLICÍA SE RETIRÓ DE SUS POSICIONES

Otro de los sindicatos que ha criticado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, es UFP, que considera que sí tenía conocimiento de la concentración y del dispositivo policial desplegado. "Cuando comenzaron a instalarse las tiendas, la Policía Nacional se retiró de sus posiciones", ha señalado.

"El momento para actuar era cuando comenzó a instalarse el asentamiento", ha sostenido UFP, que ha advertido de que ahora la situación es "jurídicamente mucho más compleja al concurrir diferentes derechos y competencias".

En este sentido, UFP ha rechazado reducir la función policial a esperar a que se produzcan disturbios. "La seguridad ciudadana también implica prevención, protección de derechos y libertades y garantía de la convivencia", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 28 septiembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 28 septiembre

La nueva rutina deportiva de Meghan Markle en Reino Unido para reducir el estrés por 4.500 libras al año: “Le encanta el pilates reformer”

Según ‘The Sun’, la duquesa de Sussex se ha apuntado a pilates con máquinas en el exclusivo Soho Farmhouse

La nueva rutina deportiva de Meghan Markle en Reino Unido para reducir el estrés por 4.500 libras al año: “Le encanta el pilates reformer”

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

La magistrada Beatriz Biedma, que dirigió en Badajoz la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez, sostiene que fue objeto de actuaciones destinadas a desacreditarla y pidió investigar su posible relación con el entorno de Leire Díez

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 28 septiembre

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 28 septiembre

Ejecutan el desahucio de Zaira y su familia en medio de las protestas por la crisis de la vivienda: “No tienen alternativa habitacional”

El piso donde hasta ahora vivían Zaira, su marido y sus cuatro hijos pertenece a la Agencia de la Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid

Ejecutan el desahucio de Zaira y su familia en medio de las protestas por la crisis de la vivienda: “No tienen alternativa habitacional”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Vox culpa al Gobierno y a los migrantes del “apocalipsis de la vivienda”

La Fiscalía afea al juez Peinado sus prisas en el ‘caso Begoña Gómez’: “No es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales”

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

ECONOMÍA

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien

Un luchador de la UFC aconseja a Topuria sobre una posible revancha contra Gaethje: “Después de una paliza como esa, yo le diría que no tome la pelea con Justin”

El Gran Premio de Azerbaiyán vuelve a evidenciar los problemas de Fernando Alonso con el monoplaza de Aston Martin