Sindicatos de Policía apuntan al delegado del Gobierno por permitir la acampada antidesahucios en la Puerta del Sol

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Varios sindicatos de la Policía Nacional han apuntado este lunes a la responsabilidad directa del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a quien señalan por presuntamente dar la orden de "no actuar" al inicio de la acampada en la Puerta del Sol de la capital, una protesta que reclama medidas legales para frenar desahucios como el de Maricarmen, la mujer de 87 años forzada a abandonar su casa.

El portavoz nacional de Jupol, Ibón Domínguez, ha censurado la "doble vara de medir y el cinismo" del delegado del Gobierno en Madrid al señalar que la seguridad y el orden público son competencia suya, por encima de actuaciones de la Policía Municipal.

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"Si considera que la acampada debe desalojarse, debe ordenar el desalojo y asumir su responsabilidad, sin esconderse detrás de la Policía Municipal", ha indicado el portavoz de Jupol.

En este sentido, ha recordado que la Unidad de Intervención Policial (UIP) es la "especializada y debe ser la encargada de ejecutar cualquier desalojo que corresponda". "Basta ya de utilizar a los policías como escudo de las decisiones políticas", ha enfatizado.

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EXISTÍA INFORMACIÓN PREVIA

La acampada comenzó la noche del sábado al término de la manifestación tras el desahucio de Maricarmen y se mantiene para reclamar la aprobación del decreto del Consejo de Ministros previsto para este martes. Manos Limpias, por su parte, ha anunciado una querella contra el delegado del Gobierno por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos.

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Preguntado por esta polémica, el SUP ha sostenido que hay una trasfondo competencial. "La Policía Municipal tiene atribuciones sobre el espacio público, pero eso no excluye las competencias de la Policía Nacional en materia de orden público", ha indicado Ana Alarcón.

La portavoz del SUP ha abogado por aclarar por qué si existía información previa sobre la posibilidad de que se produjera una acampada no se estableció una coordinación entre ambas administraciones. En concreto, ha solicitado saber "qué instrucciones recibieron exactamente los agentes" ante las presuntas órdenes de "no actuar".

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"Una cosa es permitir una manifestación y otra, muy distinta, gestionar una ocupación prolongada de la Puerta del Sol", ha continuado el SUP, que también señala al Ministerio del Interior para que explique si considera que la intervención corresponde a la Policía Municipal. "Pedimos transparencia, coordinación y órdenes claras para no convertir a los policías en protagonistas de un enfrentamiento entre administraciones", ha terciado.

LA POLICÍA SE RETIRÓ DE SUS POSICIONES

Otro de los sindicatos que ha criticado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, es UFP, que considera que sí tenía conocimiento de la concentración y del dispositivo policial desplegado. "Cuando comenzaron a instalarse las tiendas, la Policía Nacional se retiró de sus posiciones", ha señalado.

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"El momento para actuar era cuando comenzó a instalarse el asentamiento", ha sostenido UFP, que ha advertido de que ahora la situación es "jurídicamente mucho más compleja al concurrir diferentes derechos y competencias".

En este sentido, UFP ha rechazado reducir la función policial a esperar a que se produzcan disturbios. "La seguridad ciudadana también implica prevención, protección de derechos y libertades y garantía de la convivencia", ha concluido.

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