Sekulic: "El Dubai Basketball tiene un equipo talentoso y experimentado"

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Redacción deportes, 28 sep (EFE).- El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, ha destacado que el partido de este martes de Euroliga frente al Dubai Basketball será "interesante", ya que el equipo que dirige Xavi Pascual cuenta con jugadores talentosos y experimentados.

En declaraciones difundidas por el club desde la ciudad de Emiratos Árabes Unidos, el técnico esloveno ha reconocido que será especial enfrentarse al equipo con el que el curso pasado ganó la Liga Adriática.

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"Tengo muy buenos recuerdos de mis paso por Dubái donde viví uno de mis mejores momentos de mi carrera ganando el primer título. Fue un honor formar parte de este club y ganar ese título", ha recordado.

En este sentido, ha explicado que este martes se vivirá una "situación interesante" entre él y el actual técnico del equipo emiratí, Xavi Pascual, su predecesor en el banquillo azulgrana.

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"Dubai tiene un equipo talentoso y experimentado, ha mejorado la plantilla con jugadores nuevos y un entrenador nuevo. Será un gran reto enfrentarnos a ellos. Será una batalla táctica. La energía que mostremos será una parte muy importante del partido", ha analizado.

Con todo, ha elogiado el baloncesto "muy táctico" que practican los equipos de Pascual, quien, según ha enfatizado, le gusta adaptarse a las características de los jugadores que tiene a su disposición.

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Por ello, ha instado a sus pupilos a "jugar fuerte y competir para ganar" el partido de la segunda jornada de la Euroliga. EFE