Se eleva a 557 las personas desembarcadas en El Hierro tras ser rescatadas de tres cayucos

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(Actualiza la NA1038 con un primer recuento de los ocupantes de las tres embarcaciones)

Las Palmas de Gran Canaria, 28 sep (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada y desembarcado en El Hierro a 557 personas que iban en tres cayucos.

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La primera expedición auxiliada la conformaban 268 personas, entre ellas cuatro menores y 17 mujeres, que llevaban once días en el mar a bordo de un cayuco que partió de Parque Natural Varela (Guinea Bissau).

La tripulación de la Salvamar Diphda ha sido la encargada de socorrer a este primer grupo, que ha arribado a La Restinga a las 01:14 horas, según han informado los servicios de emergencia de El Hierro.

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Entre sus ocupantes hay naturales de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali, Guinea Bissau y Costa de Marfil.

Tres de ellos han recibido asistencia sanitaria al sufrir diversas patologías y uno ha sido derivado al hospital de la isla con un prolapso hemorroidal con posible trombosis.

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Además, la Guardamar Polimnia ha socorrido a las 06:00 horas a otro grupo de 99 personas que iban en otro cayuco localizado a 65 kilómetros de La Restinga y que ha arribado a la isla pasadas las 09:15 horas.

La Salvamar Diphda intervino de nuevo a las 5:37 horas al recibirse un aviso del SIVE sobre otro cayuco situado a 22 kilómetros al sur de El Hierro.

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En él iban 190 personas, que también han sido desembarcadas en El Hierro pasadas las 09:15 horas. EFE