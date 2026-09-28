Rosa Maria Jorba, primera cirujana española en el American College of Surgeons

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Tarragona, 28 sep (EFE).- La directora clínica del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona, Rosa Maria Jorba, es la primera mujer y la novena persona española nombrada miembro de honor del American College of Surgeons (ACS).

Según ha informado el Departamento de Salud, se trata de la mayor organización profesional de cirujanos del mundo y la distinción, denominada Honorary Fellowship, se entregó el pasado sábado, 26 de septiembre, durante la ceremonia que precedió a la apertura del Clinical Congress 2026 del American College of Surgeons, celebrado en Washington (Estados Unidos).

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La organización ha incorporado este año como miembros de honor a ocho cirujanos y cirujanas de todo el mundo, seleccionados por su trayectoria, liderazgo y reputación internacional.

"Es un reconocimiento que me hace muchísima ilusión, pero que también siento como un reconocimiento a todo el trabajo que hemos hecho durante estos años. Me hace sentir especialmente orgullosa poder llevar el nombre del Hospital Joan XXIII y de Tarragona hasta el American College of Surgeons", afirma Jorba.

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El American College of Surgeons presenta a Jorba como una cirujana especializada en el aparato digestivo, académica de prestigio y líder en el ámbito quirúrgico.

Jorba es directora clínica del servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Joan XXIII desde 2014 y profesora agregada de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat Rovira i Virgili.

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Al frente del servicio, ha impulsado la actividad asistencial e investigadora, la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la cirugía y la participación en estudios multicéntricos estatales e internacionales.

Con esta distinción, se convierte en la primera mujer española que entra en el grupo de miembros de honor de la institución, del que ya formaban parte otros ocho profesionales españoles, todos hombres.

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El American College of Surgeons, creado en 1913, reúne a cerca de 95.000 miembros y concede este reconocimiento a profesionales que ejercen principalmente fuera de Estados Unidos y que han alcanzado una reputación internacional en el ámbito de la cirugía o la medicina, o bien han realizado contribuciones humanitarias destacadas. EFE

dpj/rq/jlp