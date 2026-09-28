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Pradas no responderá ante la comisión de la dana por su "calidad de investigada"

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Madrid, 28 sep (EFE).- La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas ha dicho este lunes que no responderá a las preguntas de la comisión de la dana en el Congreso de los Diputados, debido a su "calidad de investigada" y por "consejo legal" de su equipo jurídico de defensa.

Pradas, formalmente imputada en la causa judicial penal que investiga la tragedia ocurrida en la Comunidad Valenciana, se ha personado ante los diputados por segunda vez tras una citación previa el pasado 15 de diciembre.

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La exconsejera ha arrancado la sesión de la tarde recordando a los grupos parlamentarios que, "en estos momentos, hay una investigación judicial que sigue abierta en relación con la gestión de la emergencia de la dana del 29 de octubre de 2024, que asoló parte de la provincia de Valencia".

Pradas ha señalado a continuación que, en ese procedimiento, ha comparecido ya en tres ocasiones: en abril de 2025 "para declarar como investigada"; una segunda vez, en enero de 2026, "para participar y para declarar en un careo", y, una tercera, en julio de 2026 "para realizar una diligencia de reconocimiento de un documento manuscrito".

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"En dicho procedimiento, hoy en día permanezco en calidad investigada junto con el exsecretario autonómico de emergencias (Emilio Argüso)", ha indicado.

En lo que respecta a la Comisión investigadora del Congreso, Pradas ha explicado que su "objeto" es "el mismo" por el que se le citó previamente, por lo que se remite a lo ya declarado.

"Siendo que me ampara mi derecho fundamental constitucional a la presunción de inocencia y al derecho de defensa y, por respeto a la instrucción judicial, me remito a lo declarado ya en el juzgado y también me remito a las consideraciones que presenté ante esta comisión en mi anterior comparecencia, sin que tenga nada más que añadir", ha detallado.

La imputación de Pradas en la causa judicial de la dana se debe a que su consejería poseía las competencias sobre el envío de las alertas del sistema Es-Alert a la población cuando se produjo la riada, en la que fallecieron 232 personas.

El pasado 9 de marzo, la defensa de la exconsejera solicitó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comundad Valenciana (TSJCV) el sobreseimiento libre de la causa penal en su contra, aduciendo la falta de responsabilidad criminal directa en el desarrollo de los acontecimientos de la catástrofe. EFE

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