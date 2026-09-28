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Pablo López se queda a las puertas del número 1 en España pero supera a Miley Cyrus

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Madrid, 28 sep (EFE).- 'El cuatro', el primer disco en cinco años de Pablo López, ha debutado en el segundo lugar en la lista de los álbumes de mayor éxito en España, solo por detrás del consolidado 'El baifo' de Quevedo y un puesto por delante de otro estreno destacado de la semana, 'Bass Persuades' de Miley Cyrus.

Así figura en la lista oficial que ha publicado este lunes Promusicae, con los datos de ventas físicas y reproducciones digitales computados conjuntamente entre el 18 y el 24 de septiembre pasados.

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'El Green Print: La saga (Disc 2) - El club de las 19 flores', del colombiano Feid, fue la otra gran novedad discográfica de ese período, pero hubo de conformarse con la duodécima posición, justo detrás de 'Lux' de Rosalía.

El resto del 'top 10' aparece ocupado por 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny en cuarto lugar, 'Por si mañana no estoy' de Omar Courtz en el quinto, 'Cuarto azul' de Aitana en el sexto, 'You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love' de Olivia Rodrigo en el séptimo, 'Más cara' de Bad Gyal en el octavo, 'No me arrepiento de sentir tanto' de Karol G en el noveno y 'Buenas noches' de Quevedo en el décimo.

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Llama la atención la novena posición de la estrella colombiana, que baja cuatro puestos de golpe en una sola semana, a pesar de seguir liderando la lista de las canciones de mayor éxito en España con su 'BBY WOW' junto a Judeline y Rusowsky.

En esa clasificación, aunque Quevedo mantiene el segunda lugar con 'La graciosa', pierde el tercero que ha ocupado todo el verano con 'Al golpito' en favor de 'Pa ti toa <3' de Ana Mena y Lola Índigo. Además, 'Vamo a vel', de Roa y Anuel AA se estrena muy fuerte, directa al quinto lugar.

Entre los vinilos más vendidos de la semana se ha producido otro hecho curioso, pues pese al tirón que los artistas nacionales suelen tener en ventas físicas, el número 1 ha sido para 'Bass Persuades' de Miley frentre a 'El cuatro' de Pablo López, que aparece justo un puesto por detrás.

1. 'El Baifo', de Quevedo/ Posición Máxima 1 / 22 Semanas en lista

2. 'El cuatro', de Pablo López / Posición Máxima 2 / 1 Semana en lista

3. 'Bass Persuades', de Miley Cyrus / Posición Máxima 3 / 1 Semana en lista

4. 'Debí tirar más fotos', de Bad Bunny / Posición Máxima 1 / 90 Semanas en lista

5. 'Por si mañana no estoy', de OMAR COURTZ / Posición Máxima 1 / 31 Semanas en lista

6. 'Cuarto azul', de Aitana / Posición Máxima 1 / 69 Semanas en lista

7. 'You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love', de Olivia Rodrigo / Posición Máxima 1 / 15 Semanas en lista

8. 'Más cara', de Bad Gyal/ Posición Máxima 2 / 29 Semanas en lista

9. 'No me arrepiento de sentir tanto', de Karol G / Posición Máxima 3 / 7 Semanas en lista

10. 'Buenas noches', de Quevedo / Posición Máxima 1 / 96 Semanas en lista

1. 'Bass Persuades' DE Miley Cyrus / Posición Máxima 1 / 1 Semana en lista

2. 'El cuatro', de Pablo López / Posición Máxima 2 / 1 Semana en lista

3. 'Debí tirar más fotos', de Bad Bunny / Posición Máxima 1 / 31 Semanas en lista

4. 'You Seem Pretty Sad For a Girl So In Love', de Olivia Rodrigo / Posición Máxima 1 / 15 Semanas en lista

5. '¿Qué pides tú?', de Álex Ubago / Posición Máxima 5 / 3 Semanas en lista

6. 'Lux', de Rosalía / Posición Máxima 1 / 46 Semanas en lista

7. 'La ley innata (Vesión 2024)', de Extremoduro / Posición Máxima 1 / 124 Semanas en lista

8. 'Cuarto azul', de Aitana / Posición Máxima 1 / 68 Semanas en lista

9. 'Numbers ones', de Michael Jackson / Posición Máxima 3 / 34 Semanas en lista

10. 'Cursum perficio', de Anthrax / Posición Máxima 10 / 1 Semana en lista

1. 'BbY WOW', de Karol G, Judeline y Rusowsky / Posición Máxima 1 / 7 Semanas en lista

2. 'La Graciosa', de Quevedo y Elvis Crespo / Posición Máxima 1 / 22 Semanas en lista

3. 'Pa ti toa <3', de Ana Mena & Lola Indigo / Posición Máxima 3 / 15 Semanas en lista

4. 'Al Golpito', de Quevedo y Nueva Línea / Posición Máxima 1 / 22 Semanas en lista

5. 'Vamo a vel', de Roa y Anuel AA / Posición Máxima 5 / 1 Semana en lista

6. 'De lejitos (Remix)', de Jay Wheeler y Omar Courtz / Posición Máxima 3 / 17 Semanas en lista

7. 'Dichavate', de Ya Ice Dilan, Rey Tony, Helabusador y JipMusic Global / Posición Máxima 3 / 30 Semanas en lista

8. 'Superestrella', de Aitana / Posición Máxima 2 / 65 Semanas en lista

9. 'Dai Dai', de Shakira & Burna Boy / Posición Máxima 2 / 19 Semanas en lista

10. 'After', de Conep / Posición Máxima 8 / 12 Semanas en lista. EFE

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