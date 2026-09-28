La fragata Santa María zarpa de la Base de Rota y se incorpora a la Operación Atalanta

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Rota (Cádiz), 28 sep (EFE).- La fragata Santa María ha abandonado este lunes la Base Naval de Rota (Cádiz) para desplegarse en la Operación Atalanta de la Unión Europea, ha informado la Armada.

El buque relevará en Yibuti a la fragata Numancia para integrarse en el dispositivo europeo para garantizar la seguridad marítima en el cuerno de África y proteger a los buques del Programa Mundial de Alimentos.

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En el acto de despedida, el jefe del Estado Mayor de la Flota, el contralmirante Santiago Vila Barón, ha transmitido sus ánimos a la dotación antes de su partida.

A bordo de la unidad navega un contingente formado por más de 200 marinos de la Armada, que incluye personal de operaciones especiales, un equipo médico completo y una unidad aérea embarcada provista de un helicóptero SH-60 de la décima escuadrilla y un dron Scan Eagle de la undécima escuadrilla.

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El barco actuará también como buque insignia del Cuartel General de la Fuerza (FHQ) que manda la agrupación.

Pertenece a la 41ª Escuadrilla de Escoltas y es la primera de una serie de seis fragatas con base en Rota.

Con esta intervención, la unidad suma su sexto despliegue en el Océano Índico

En el futuro está prevista la sustitución paulatina de esta clase de escoltas por las nuevas fragatas F-110, actualmente en construcción.

La Operación Atalanta es una operación militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la seguridad marítima en el Océano Índico y frente a la costa de Somalia.

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Desde su lanzamiento en 2008, su misión ha incluido la protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos y la lucha contra la piratería en la región. EFE

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