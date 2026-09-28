Hallan una carta inédita que confirma el encuentro de Unamuno con H.G. Wells en Londres

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Salamanca, 28 sep (EFE).- El archivo de la Casa-Museo Unamuno ha localizado una carta inédita que el intelectual envió a sus hijos el 2 de marzo de 1936 desde Londres, un documento que confirma definitivamente que asistió al cine con el escritor británico H.G. Wells.

En la carta, Unamuno ratifica que aceptó la invitación del autor para cenar y acudir juntos al Teatro Leicester Square, donde presenciaron la proyección de la película 'Things to Come' (La vida futura), cinta guionizada por el propio Wells e inspirada en su obra 'The Shape of Things to Come', ha informado la Universidad de Salamanca en nota de prensa.

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Pocas horas antes de iniciar el viaje a París, Unamuno dedica unas palabras a sus hijos relatando los pormenores de la experiencia: "Aquí nos ha ido muy bien. Ya os contaré. Me llevó Wells a ver su película. El tiempo, aunque nublado, excelente".

La primera prueba de este vínculo entre los dos escritores fue identificada en 2025 durante el proceso de documentación de la exposición 'Que inventen ellos. Miguel de Unamuno y la ciencia', producida por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Salamanca en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

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Se trataba de una invitación manuscrita del propio H.G. Wells dirigida a Unamuno durante la estancia del filósofo en Londres con motivo de su nombramiento como doctor 'honoris causa' por la Universidad de Oxford, en la que le invitaba a cenar en su residencia el viernes 28 de febrero de 1936 y a la proyección posterior de 'Things to Come'.

La identificación del nuevo documento, custodiado en el archivo de la Casa-Museo Unamuno, constituye un registro directo que confirma un encuentro del que, hasta la fecha, solo se conocían dos indicios: un poema en el que se observan referencias relacionadas con la temática de la película de H.G. Wells y una crónica del corresponsal del diario 'El Sol'.EFE

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