Expulsan a un migrante por exigir dinero para usar las duchas de la playa del Trampolín

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Ceuta, 28 sep (EFE).- Un juzgado de Ceuta ha decretado este lunes la expulsión del país de un migrante marroquí que permanecía en la ciudad desde finales de julio por exigir dinero a otros migrantes para utilizar las duchas instaladas en la playa del Trampolín.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la decisión se ha producido después de que el migrante fuera denunciado por un presunto delito de coacciones ya que exigía dinero a otros compatriotas para poder utilizar estas duchas públicas ubicadas en la zona de la Fábrica del Guano.

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Esta persona impedía el acceso a este servicio público a otros migrantes de su misma nacionalidad, a los que pedía dinero si querían utilizar las duchas, una circunstancia que fue puesta en conocimiento de los agentes de la Policía Nacional que controlan esta zona.

Según la resolución judicial, utilizaba la violencia e intimidación para evitar que otros migrantes pudieran ducharse.

Ha reconocido su culpabilidad en los hechos y ha aceptado una pena de dos años de prisión por un delito de coacciones, sustituida por la expulsión durante cinco años del territorio nacional. EFE

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