Este martes, tormentas fuertes y descenso de máximas en amplias zonas de España

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Madrid, 28 sep (EFE).- Los chubascos y las tormentas localmente fuertes serán protagonistas este martes en amplias zonas de la península, así como un descenso notable de temperaturas, especialmente en el interior sur.

La presencia de aire frío en altura provocará una jornada inestable en España y cielos con abundante nubosidad media, lo que originará chubascos acompañados de tormenta que podrán ser localmente fuertes en amplias zonas, sin descartar granizo de forma puntual.

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De igual manera, se formarán nubes bajas y lluvias débiles en los litorales y prelitorales mediterráneos, Baleares, el litoral de Galicia y el Estrecho.

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada, notablemente en amplias zonas del interior sur, aunque ascenderán en Galicia. Las mínimas subirán en el tercio este y Baleares y bajarán en el resto.

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El viento será moderado de componente este en Baleares y en los litorales del Mediterráneo, con levante igualmente moderado en Alborán y en el Estrecho, mientras que en el interior peninsular, el Cantábrico y Galicia el viento soplará de componente sur, moderado.

En Canarias, los cielos estarán cubiertos, con precipitaciones en las islas montañosas a primeras horas, tendiendo a lo largo del día a poco nubosos, aunque con calima en capas altas de la atmósfera. sin cambios en las temperaturas y con viento flojo del este.

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.-GALICIA: cubierto, con probabilidad de nieblas de madrugada en el centro de Ourense y lluvias moderadas o fuertes a partir de la mañana, más intensas en A Coruña y Pontevedra; mínimas en ligero aumento, máximas en ligero descenso en Ourense y en aumento en el litoral norte; viento moderado del sur, rachas muy fuertes en litoral occidental y cumbres, y flojo al final de la tarde.

.-ASTURIAS: cubierto, lluvias débiles en oeste y al este de Picos de Europa por la tarde; mínimas en ligero ascenso en zonas de montaña, máximas al alza en costa oriental; viento flojo del sur, moderado a mediodía en zonas de montaña, con rachas muy fuertes en cumbres.

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.-CANTABRIA: nuboso con predominio de nubes altas por la mañana, de nubes bajas y medias por la tarde; baja probabilidad de lluvia. Mínimas en aumento en la mitad oriental, máximas en aumento en el litoral y en descenso en Cantabria del Ebro; viento flojo del sur con intervalos de moderado, rachas muy fuertes en Liébana y cumbres.

.-PAÍS VASCO: nuboso con predominio de nubes altas, por la tarde con tendencia a nubes bajas y medias; baja probabilidad de lluvia débil a final de la tarde; mínimas en aumento en Vizcaya y Guipúzcoa, máximas en ascenso en Álava y Vizcaya, más notable en el litoral; viento flojo del sur, con intervalos de moderado.

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.-CASTILLA Y LEÓN: nuboso con precipitaciones débiles o moderadas, principalmente en zonas de montaña, en el noroeste, y nuboso en el resto sin descartar lluvias débiles dispersas; posibles brumas y niebla, más probables en el oeste. Mínimas en ligero descenso en el este, máximas en ligero descenso en mitad noroeste; viento de moderado a fuerte del sur y suroeste, con rachas muy fuertes en el norte montañoso.

.-NAVARRA: nuboso con intervalos de cubierto, tormentas fuertes acompañadas de chubascos fuertes en el Pirineo navarro, mitad oriental del centro y Ribera del Ebro por la tarde; mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso en tercio nororiental; viento flojo del sureste, moderado en el valle del Ebro.

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.-LA RIOJA: intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y con probabilidad baja de brumas y niebla; mínimas en descenso, máximas en ascenso; viento del suroeste o sureste moderado, con intervalos de fuerte en la sierra.

.-ARAGÓN: nuboso, con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormentas más probables en Pirineos por la mañana que pararán con el paso de las horas. Mínimas en ascenso ligero en Teruel y en descenso ligero en Huesca y Zaragoza; máximas a la baja en el tercio norte. Viento flojo del sur y suroeste en sistema Ibérico, moderado del sureste en depresión del Ebro y flojo o moderado del este en el resto.

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.-CATALUÑA: nuboso con chubascos tormentosos que pueden ser fuertes en general, localmente muy fuertes o torrenciales en el litoral y prelitoral, poco probables en el noroeste, que avanzarán de suroeste a noreste, afectando primero a mitad occidental y después a la oriental; máximas en descenso, notable en norte de Lleida.

Viento moderado del sureste, más flojo a lo largo de la jornada de sur a norte; en Tarragona flojo a moderado del sureste; en la depresión de Lleida del este y sureste flojo a moderado, y en el resto, flojo variable.

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.-EXTREMADURA: nuboso en el norte, con probabilidad de precipitaciones débiles ocasionales, e intervalos nubosos en el resto, sin descartar brumas y niebla; mínimas en descenso, máximas en ascenso en el sur; viento del suroeste, de flojo a moderado, con intervalos de fuerte en el norte.

.-COMUNIDAD DE MADRID: nuboso con probables nieblas matinales en la sierra, sin descartar lluvias débiles en horas centrales del día, más probables en la sierra. Mínimas en descenso, máximas en ligero ascenso. Viento flojo variable, del sur principalmente en horas centrales.

.-CASTILLA-LA MANCHA: intervalos nubosos o nuboso, sin descartar lluvias más probables en mitad oriental y que pueden ser fuertes, persistentes y con tormenta y granizo en la serranía de Cuenca de madrugada. Mínimas en descenso ligero, máximas en descenso ligero en el noroeste y tercio oriental, en ascenso en el resto, notable en Ciudad Real; con viento flojo variable, predominando del sur en horas centrales, y con rachas muy fuertes asociadas a tormentas.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: nuboso, con chubascos tormentosos de madrugada, fuertes en interior de Valencia y Castellón, pero disminuyendo por la mañana; ligero ascenso de temperaturas y viento flojo variable, moderado del oeste en horas centrales salvo en el litoral, que será del este y sureste por la tarde.

.-REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso con intervalos de nubes bajas matinales en el interior, sin descartar precipitaciones débiles, más nuboso por la tarde con probables precipitaciones en sierras del interior; temperaturas en ascenso y viento flojo variable, del sur por la tarde con intervalos de moderado.

.-BALEARES: nuboso con probabilidad de precipitaciones ocasionales, por la tarde poco nuboso; temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado del sur en Mallora y Menorca, mientras que será flojo variable, pero del sur por la tarde, en Pitiusas.

.-ANDALUCÍA: intervalos nubosos de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones ocasionales en la mitad oriental de la comunidad; mínimas sin cambios en la vertiente mediterránea, en descenso en la atlántica; viento flojo variable, con predominio del sur en vertiente mediterránea y del este en la atlántica por la mañana, que por la tarde rolará al oeste, y levante de flojo a moderado en Estrecho.

.-CANARIAS: poco nuboso o despejado, tendiendo a nuboso por la tarde en zonas de interior de islas montañosas, sin descartar precipitaciones ocasionales; calima ligera en altura; ascenso ligero de máximas en zonas de interior de Tenerife e islas de la provincia oriental, alcanzando 30 grados en medianías y zonas bajas de esta zona. Viento flojo del este, por la tarde moderado y del norte. EFE