El exjefe de gabinete de Ribera considera que la alerta debió mandarse a primera hora

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Madrid, 28 sep (EFE).- Borja Sastre, exdirector de gabinete de la exvicepresidenta tercera y exministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera, ha sostenido este lunes que el 'Es-alert' del 29 de octubre de 2024, día de la dana de Valencia que causó la muerte de 232 personas, debió enviarse a primera hora de la mañana y no a las 20.11.

Durante su comparecencia en la comisión del Senado que investiga la gestión de la dana, Sastre ha recalcado que desde primera hora existía un aviso rojo de la Agencia Estatal del Meteorología (Aemet), algo poco "habitual" porque supone "uno de cada 400 avisos".

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En respuesta a las acusaciones de José Ramón Díez, senador del Partido Popular (PP), ha defendido que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "envió en todo momento avisos" y que "cada cinco minutos" actualizaba la información.

Además, ha recordado que a las 20.11 horas del día de la dana "se envió un 'Es-Alert' con el aviso rojo de la Aemet, por lo que desde primera hora de la mañana se podría haber enviado".

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Díez ha argumentado, en defensa de la Generalitat Valenciana, encargada de enviar el aviso, que "la tecnología 'Es-alert' era nueva", a lo que Sastre ha replicado que "sería nueva para la señora (Salomé) Pradas", exconsejera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias el día de la dana.

Sastre ha insistido en que "no hubo apagón informativo" por parte de los dos organismos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) -Aemet y la CHJ-, aunque ha reconocido que, con la remodelación de determinadas infraestructuras, los efectos de la dana habrían sido menores. EFE

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