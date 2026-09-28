Espana agencias

El despacho de Montoro pide al Supremo que traslade su causa de Tarragona a Madrid

Guardar

Barcelona, 28 sep (EFE).- La defensa de Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro investigado por cobrar de empresas gasistas a cambio de favorecer sus intereses, ha pedido al Tribunal Supremo que traslade a los juzgados de Madrid la causa, que ahora instruye un juez de Tarragona.

Equipo Económico es la primera de las defensas que ha movido ficha para trasladar la causa, después de que la semana pasada la Audiencia de Tarragona dictaminara que es el Tribunal Supremo el órgano competente para decidir qué juzgado debe instruir el caso Montoro.

PUBLICIDAD

En la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, investiga si el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y su despacho Equipo Económico cobraron comisiones de empresas gasísticas a cambio de impulsar modificaciones legislativas que favorecieran sus intereses.

La inhibición de los juzgados de Tarragona a los de Madrid la plantearon ante la Audiencia Provincial varias de las defensas, que alegaban que Equipo Económico tiene su sede y único centro de trabajo en la capital española, al igual que la AFGIM, entidad que engloba a las empresas gasistas.

PUBLICIDAD

Además, argumentaban las defensas, no solo es en Madrid donde radica la sede del Ministerio de Hacienda y sus órganos centrales, sino que también es en la capital española donde se presentaron las propuestas legislativas ante las Cortes Generales que se investigan y donde se reunirían los representantes de AFGIM y Equipo Económico.

Para las defensas, la única conexión de los hechos investigados con Tarragona es que la causa se inició de forma "irregular" por "hallazgos casuales" en el marco de otro caso que llevaba el mismo juzgado y que alguna de las empresas investigadas tiene sede en la ciudad catalana.

La Audiencia de Tarragona concluyó que ni ella ni el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) son competentes para decidir quién debe quedarse con el caso Montoro, puesto que se trata de una discusión entre órganos de instrucción de distintas comunidades autónomas que debe ser resuelta por el Tribunal Supremo, lo que ha motivado la petición de Equipo Económico.

La investigación del caso Montoro la abrió en 2018 el Juzgado de Instrucción número dos de Tarragona y permaneció en secreto hasta el año pasado. Quedan pendientes aún varias diligencias y la declaración de los principales investigados, entre ellos el propio exministro.

rg/fl/oli

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El chantaje de Enriqueta, el secreto de Genaro y un hallazgo que puede cambiarlo todo: avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 29 de septiembre

La serie de La 1 entra en una semana explosiva donde cada personaje juega su propia partida mientras los secretos empiezan a salir a la luz

El chantaje de Enriqueta, el secreto de Genaro y un hallazgo que puede cambiarlo todo: avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 29 de septiembre

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar y el Sindicato de Inquilinas exigen como medida “irrenunciable” la prórroga automática de los contratos de alquiler

El PSOE trabaja “contrarreloj” para hacer en 24 horas el trabajo que no ha hecho en ocho años, tratando de contentar a Sumar o Podemos, pero también a Junts

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar y el Sindicato de Inquilinas exigen como medida “irrenunciable” la prórroga automática de los contratos de alquiler

La abogada de Maricarmen explica cómo está ante la primera reunión con Urbagestión: “Está esperanzada de poder conseguir una solución para su caso y también a nivel colectivo”

Beatriz Duro ha afirmado que esta ha sido la primera vez en seis años que “se sienta a negociar y que está dispuesto a ello”

La abogada de Maricarmen explica cómo está ante la primera reunión con Urbagestión: “Está esperanzada de poder conseguir una solución para su caso y también a nivel colectivo”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Disney+ lleva ‘MasterChef Junior’ en exclusiva al streaming, lejos de RTVE: “El prime time en un contenido infantil no tenía mucho sentido”

‘Infobae’ ha acudido a la presentación de la próxima edición del talent culinario infantil, que por primera vez abandona Televisión Española

Disney+ lleva ‘MasterChef Junior’ en exclusiva al streaming, lejos de RTVE: “El prime time en un contenido infantil no tenía mucho sentido”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar y el Sindicato de Inquilinas exigen como medida “irrenunciable” la prórroga automática de los contratos de alquiler

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Sumar y el Sindicato de Inquilinas exigen como medida “irrenunciable” la prórroga automática de los contratos de alquiler

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

La Fiscalía afea al juez Peinado sus prisas en el ‘caso Begoña Gómez’: “No es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales”

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

ECONOMÍA

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

DEPORTES

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien