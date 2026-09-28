El Barcelona y Florentino Pérez se verán en un juzgado por una demanda de calumnias

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Barcelona, 28 sep (EFE).- El Barcelona y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se verán el próximo 25 de noviembre en los Juzgados de Madrid en un acto de conciliación a raíz de una demanda previa a la interposición de una querella por un delito de calumnias contra el dirigente madridista.

El acto de conciliación, según han confirmado a EFE fuentes judiciales, se celebrará el 25 de noviembre a las 9.40 horas en la Sala de Vistas Juzgados 1 y 2 de Madrid, como paso previo a la formalización de una querella contra el dirigente del club blanco por un presunto delito de calumnias relativo al artículo 205 del Código Penal.

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El club catalán presentó la demanda de conciliación en junio pasado después de que el 12 de mayo Pérez, en sendas declaraciones, acusó al Barcelona de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en alusión al 'caso Negreira'. EFE