Educación valida el reparto de 107 millones de euros para la formación de trabajadores

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Madrid, 28 sep (EFE).- El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha acordado este lunes el reparto de un fondo extraordinario de 107,39 millones de euros a las comunidades autónomas para la formación de las personas trabajadoras en sectores estratégicos, en centros de titularidad pública.

Estos recursos, validados durante la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para personas trabajadoras, financiarán ofertas de Formación Profesional de grados A (acreditaciones parciales de competencias), B (certificados de competencia) y C (certificados profesionales), dirigidas a los trabajadores para mejorar sus perspectivas laborales.

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Estas formaciones deberán impartirse en centros públicos y en centros propios de las comunidades autónomas.

La distribución incorpora además varios criterios "para orientar la formación hacia quienes más la necesitan y hacia las demandas de cada territorio", ha detallado la ministra Milagros Tolón en una rueda de prensa previa a la Conferencia Sectorial, en la que ha presentado el proyecto del real decreto de Formación Profesional para, entre otras medidas, establecer una presencialidad obligatoria de hasta el 39 % en la formación virtual.

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Al menos un 30 % de estos fondos deberá destinarse a la formación de personas "en situación de vulnerabilidad, en riesgo de pobreza o que hayan participado el reciente proceso extraordinario de regulación", según explica el Ministerio.

Además, hasta un 25 % de la formación podrá dedicarse a competencias básicas, y las actuaciones deberán concentrarse en sectores considerados "prioritarios" por cada comunidad autónoma, de acuerdo con los planes estratégicos estatales o autonómicos.

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"Nuestro compromiso con la formación profesional se demuestra con más inversión, más alumnos y más ayuda, pero también con normas que garantizan calidad y protección al alumnado y con recursos que permiten ampliar las oportunidades de formación, cualificación y recualificación de las personas trabajadoras", ha señalado Tolón.

Este reparto fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 15 de septiembre, junto a la publicación de cuatro convocatorias de gestión directa del Ministerio, dirigidas igualmente a la formación de los trabajadores.

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Las convocatorias, que suman 126,7 millones de euros, están enfocadas también a los sectores estratégicos en los que se ha detectado una falta de profesionales o dificultades para el relevo generacional, así como a los colectivos que presentan especiales necesidades de formación. EFE