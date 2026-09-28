Espana agencias

Educación valida el reparto de 107 millones de euros para la formación de trabajadores

Guardar

Madrid, 28 sep (EFE).- El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha acordado este lunes el reparto de un fondo extraordinario de 107,39 millones de euros a las comunidades autónomas para la formación de las personas trabajadoras en sectores estratégicos, en centros de titularidad pública.

Estos recursos, validados durante la Conferencia Sectorial de Formación Profesional para personas trabajadoras, financiarán ofertas de Formación Profesional de grados A (acreditaciones parciales de competencias), B (certificados de competencia) y C (certificados profesionales), dirigidas a los trabajadores para mejorar sus perspectivas laborales.

PUBLICIDAD

Estas formaciones deberán impartirse en centros públicos y en centros propios de las comunidades autónomas.

La distribución incorpora además varios criterios "para orientar la formación hacia quienes más la necesitan y hacia las demandas de cada territorio", ha detallado la ministra Milagros Tolón en una rueda de prensa previa a la Conferencia Sectorial, en la que ha presentado el proyecto del real decreto de Formación Profesional para, entre otras medidas, establecer una presencialidad obligatoria de hasta el 39 % en la formación virtual.

PUBLICIDAD

Al menos un 30 % de estos fondos deberá destinarse a la formación de personas "en situación de vulnerabilidad, en riesgo de pobreza o que hayan participado el reciente proceso extraordinario de regulación", según explica el Ministerio.

Además, hasta un 25 % de la formación podrá dedicarse a competencias básicas, y las actuaciones deberán concentrarse en sectores considerados "prioritarios" por cada comunidad autónoma, de acuerdo con los planes estratégicos estatales o autonómicos.

"Nuestro compromiso con la formación profesional se demuestra con más inversión, más alumnos y más ayuda, pero también con normas que garantizan calidad y protección al alumnado y con recursos que permiten ampliar las oportunidades de formación, cualificación y recualificación de las personas trabajadoras", ha señalado Tolón.

Este reparto fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 15 de septiembre, junto a la publicación de cuatro convocatorias de gestión directa del Ministerio, dirigidas igualmente a la formación de los trabajadores.

Las convocatorias, que suman 126,7 millones de euros, están enfocadas también a los sectores estratégicos en los que se ha detectado una falta de profesionales o dificultades para el relevo generacional, así como a los colectivos que presentan especiales necesidades de formación. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una hamburguesa de Córdoba gana la final de The Champions Burger: una receta con láminas de oro, cecina de wagyu y caviar de trufa

La receta ganadora es una creación de Godeo, un restaurante fundado en el municipio de Pozoblanco por dos hermanos de una familia ganadera

Una hamburguesa de Córdoba gana la final de The Champions Burger: una receta con láminas de oro, cecina de wagyu y caviar de trufa

Una de las exparejas de Marius Borg con trastorno de estrés postraumático se sincera: “Cuando pasas por lo que yo pasé, se queda dentro de ti”

Juliane Snekkestad ha hablado en ‘Utro, håp og kjærlighet’ sobre cómo concibe las relaciones tras lo vivido con el hijo de la reina de Noruega

Una de las exparejas de Marius Borg con trastorno de estrés postraumático se sincera: “Cuando pasas por lo que yo pasé, se queda dentro de ti”

Libros de Amazon España: top de los títulos más populares este 28 de septiembre

Estas son las obras disponibles en Amazon que se están añadiendo a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura

Libros de Amazon España: top de los títulos más populares este 28 de septiembre

Uno de los bosques más impresionantes de Europa está en España: árboles ancestrales de 1.500 años y declarado Patrimonio de la Humanidad

El Parque Nacional de Garajonay está en La Gomera y es perfecto para visitar en otoño

Uno de los bosques más impresionantes de Europa está en España: árboles ancestrales de 1.500 años y declarado Patrimonio de la Humanidad

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Vox culpa al Gobierno y a los migrantes del “apocalipsis de la vivienda”

El PSOE trabaja “contrarreloj” para hacer en 24 horas el trabajo que no ha hecho en ocho años, tratando de contentar a Sumar o Podemos, pero también a Junts

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Vox culpa al Gobierno y a los migrantes del “apocalipsis de la vivienda”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Vox culpa al Gobierno y a los migrantes del “apocalipsis de la vivienda”

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Vox culpa al Gobierno y a los migrantes del “apocalipsis de la vivienda”

El juez Pedraz admite a la jueza que investigó a David Sánchez como acusación particular en la causa de las cloacas del PSOE y la cita a declarar el 8 de octubre

La Fiscalía afea al juez Peinado sus prisas en el ‘caso Begoña Gómez’: “No es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales”

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

ECONOMÍA

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

DEPORTES

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien

Un luchador de la UFC aconseja a Topuria sobre una posible revancha contra Gaethje: “Después de una paliza como esa, yo le diría que no tome la pelea con Justin”