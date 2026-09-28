DJ Steward (San Pablo Burgos): "Creo firmemente que estamos preparados para la EuroCup"

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Burgos, 28 sep (EFE).- El jugador del San Pablo Burgos DJ Steward afronta su primera experiencia en el baloncesto español con buenas sensaciones y convencido de que el conjunto burgalés está preparado para afrontar el reto de competir esta temporada tanto en la Liga Endesa como en la Eurocopa.

"Nos hemos estado preparando muy bien. Siento que tenemos todas las herramientas y los jugadores necesarios para salir a competir en el torneo", ha asegurado en declaraciones a EFE el base estadounidense, que afronta con ilusión el estreno continental.

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Steward ha reconocido que su adaptación al San Pablo Burgos está siendo positiva pese a las diferencias que ha encontrado respecto al baloncesto que conocía.

"De momento, genial. El juego es totalmente distinto; aquí se juega mucho más rápido. Es un ritmo diferente, pero sin duda me estoy adaptando y lo estoy disfrutando", ha asegurado.

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El base estadounidense llega al San Pablo Burgos con la intención de asumir responsabilidades en la dirección del equipo y continuar con su evolución como jugador.

"Simplemente aprovechar la oportunidad que me brindan: llegar, ejercer de base, desarrollar mi juego y seguir mejorando", ha señalado Steward, que también destaca la posibilidad de competir con una plantilla con aspiraciones.

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En su relación con el entrenador, Porfirio Fisac, el jugador destaca las indicaciones que recibe del técnico para afrontar su trabajo diario: "Él siempre me dice que, para mi carrera, es fundamental estar totalmente concentrado en cada entrenamiento", ha indicado.

Y reconoce que le pide "intensidad en ambos lados de la pista, capacidad para involucrar a sus compañeros y velocidad en el juego, sin renunciar a sus propias opciones ofensivas", ha explicado el base.

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"Mi objetivo es, sin duda, ganar. Quiero llegar a los playoffs en ambas competiciones: la Liga española y la EuroCup; y cualquier otro éxito que llegue a partir de ahí, bienvenido sea", ha insistido.

Sobre la Liga Endesa, el estadounidense ha destacado el nivel de una competición que considera "una de las mejores de Europa, si no la mejor", y ha indicado que tiene "ganas de competir contra los grandes equipos y jugadores para demostrar que también es un gran jugador", ha afirmado.EFE

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