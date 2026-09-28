Díaz Ayuso: "¿A qué edad dejo de pagar a mis caseros para quedarme en mi vivienda?"

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Madrid, 28 sep (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha opuesto este lunes a la acampada en la Puerta del Sol en defensa de la vivienda y se ha preguntado a qué edad debe dejar de pagar a sus caseros para quedarse en su vivienda, y, en ese caso, poder unirse a la próxima manifestación.

Así se ha expresado la presidenta autonómica durante la inauguración de la III edición de Madrid Investment Forum, encuentro organizado por su Gobierno para reforzar el liderazgo en la atracción de inversión extranjera.

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Según Ayuso, las propuestas planteadas por el Gobierno en materia de vivienda son "cuanto menos sectarias, profundamente ideológicas" y ha puesto como ejemplo la expropiación de viviendas o, "directamente", "que el inquilino se quede en ellas si tiene una edad determinada".

"Pido solamente que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinos me sumo", ha planteado la presidenta, quien ha achacado esta situación a la ausencia de "Estado de derecho".

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"A lo mejor en la próxima manifestación de inquilinos me sumo y pido ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa y me han dejado temporalmente su propiedad", ha advertido.

La presidenta regional ha comenzado su intervención con una mención a las protestas por la situación de la vivienda y el desahucio de Maricarmen, vecina del barrio madrileño de Retiro.

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En este sentido, ha arremetido contra el Gobierno, al que ha acusado de haberse interesado de manera "súbita" por la vivienda después de "todos estos años" y de promover, además, un "festival de ocurrencias" para intentar solucionar un problema que no ha afrontado en su legislatura.

La mayoría de los lanzamientos se producen por la Ley de Arrendamientos Urbanos, ha apuntado Ayuso, que ha acusado al Gobierno de no haber "legislado con rigor ni dar opciones" en un país donde "falta un millón de viviendas" para atender al crecimiento demográfico que "el propio Gobierno invita a multiplicar".

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Además, ha aseverado que las manifestaciones por la vivienda dejan un escenario de "Gobierno contra Gobierno", en el que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha atacado al propio Ejecutivo y, por ende, "a ella misma".

Las soluciones a este problema no pasan por "repartir viviendas", ha defendido, al igual que ha mantenido que "si hay personas que no tienen casa no es culpa de quien las tiene".

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Sobre la acampada que acoge la Puerta del Sol, ha alertado de que "hace polvo" a los comerciantes de la zona, a la "normalidad" de un lugar que es "atractivo" para el turismo y trae unas consecuencias "nefastas".

Díaz Ayuso ha hilado el problema de la vivienda con la situación en Ceuta: "Cuando no hay ley y orden, cuando no hay fronteras, al final ¿quiénes acaban enfrentados? Los propios ceutíes y los inmigrantes", ha lamentado. EFE

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