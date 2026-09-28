Chacarra sigue escalando posiciones y ya es el 55 del mundo

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Redacción deportes, 28 sep (EFE).- El jugador español Eugenio Chacarra sigue subiendo posiciones en la clasificación mundial de golf y ya es el número 55, por lo que está al borde de meterse entre los mejores cincuenta.

Chacarra concluyó ayer, domingo, tercero empatado en el Abierto de Francia, del DP World Tour, lo que le ha permitido sumar nuevos puntos y mejorar ligeramente su puesto respecto a la semana pasada (58), según la actualización del ránking publicada este lunes.

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El madrileño, vencedor esta temporada de los torneos de Países Bajos e Italia, se mantiene tercero en la clasificación del circuito europeo, cerca del segundo, el norirlandés Rory McIlroy, por lo que tiene amarrada virtualmente una tarjeta para jugar el próximo año en el PGA Tour estadounidense.

El mejor español en el ránking mundial es Jon Rahm, quien continúa en decimoquinta posición. David Puig es el 79; Ángel Ayora, el 120, y Nacho Elvira, el 126.

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En la clasificación mundial, sigue al frente el estadounidense Scottie Scheffler, por delante de McIlroy, del también norteamericano Cameron Young y del inglés Matt Fitzpatrick, ganador ayer en el Abierto de Francia. EFE