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Casi 600.700 peticiones de nacionalidad por la 'ley de nietos' han sido aprobadas y más de la mitad ya están inscritas

12/05/2024 Papeletas electorales en la Universitat de Barcelona, a 12 de mayo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Casi seis millones de catalanes han sido llamados a las urnas hoy, 12 de mayo, para elegir a su nuevo presidente autonómico para los próximos cuatro años. Hay 135 escaños en juego, en la que será la XIV legislatura de Cataluña, por lo que los candidatos de los diferentes partidos deben alcanzar una mayoría absoluta de 68 escaños para hacerse con la Presidencia. POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press
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Casi 600.700 solicitudes para la concesión de la nacionalidad mediante la conocida como 'ley de nietos' habían sido ya aprobadas hasta el pasado 31 de agosto y cerca de 370.000 beneficiarios, más de la mitad, ya habían sido inscritos como españoles en el registro consular que nutre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), según los últimos datos facilitados por el Gobierno.

En una respuesta parlamentaria remitida a un grupo de diputados de Vox, el Gobierno también se especifica que hasta esta fecha se habían recibido presencialmente en las oficinas consulares de España en el extranjero 1.317.108 solicitudes de opción a la nacionalidad española en virtud de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos'.

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En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo detalla que, a principios de septiembre, la cifra de solicitudes aprobadas ascendía a un total de 600.684 y se habían practicado 369.017 inscripciones de nacionalidad.

El Gobierno también recalca que desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022, se han venido adoptando medidas de refuerzo de la red consular con el fin de atender el importante incremento de solicitudes de adquisición de la nacionalidad española derivadas de esta norma.

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NO HAN DETECTADO NINGÚN FRAUDE

Asimismo, ante la inquietud expresada por los diputados de Vox, desde el Ejecutivo se garantiza que las oficinas consulares actúan siempre con pleno respeto a la ley y a las Instrucciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública "y velan por la concordancia del Registro Civil con la realidad".

En este contexto, explica que en la actualidad no se expiden DNI fuera del territorio nacional y que, a la Sección de Investigación de Fraude Documental, encargada de la investigación de este tipo de fraudes, no le consta investigación policial alguna sobre un supuesto fraude relacionado con la 'ley de nietos' a la que aludían en su pregunta los diputados de Vox.

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