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Asuntos Internos dice que 4 policías falsearon un atestado tras agredir a un menor magrebí

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Madrid, 28 sep (EFE).- Dos agentes de la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional han testificado en el juicio a cuatro agentes de este Cuerpo que los acusados falsearon un atestado para ocultar la agresión a un menor magrebí de 17 años al que dejaron tirado en una calle del distrito madrileño de Tetuán en 2023.

La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado este lunes el juicio a estos cuatro policías para los que la Fiscalía pide penas de entre cinco y siete años de prisión al considerar a todos ellos autores de un delito de falsedad en documento oficial y a tres de otro contra la integridad moral por trato degradante.

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En su escrito de acusación, la fiscal relata que los acusados fueron requeridos sobre las 00:10 horas del 8 de septiembre de 2023 para personarse en la madrileña calle de Bravo Murillo a raíz del aviso de una pareja que manifestó que varios jóvenes magrebíes intentaban robarles.

Según han relatado en el juicio los miembros de esta pareja esperaron escondidos en los aseos de un restaurante la llegada de los agentes, que les acompañaron a un hotel cercano en el que estaban hospedados y que en el camino identificaron a los integrantes del grupo.

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La fiscal explica en su escrito que los policías fueron en busca del grupo de jóvenes y localizaron al menor, Y.A., que salió corriendo seguido por tres de los acusados hasta que lograron detenerle en la calle de Sófora, donde tras golpearle se marcharon dejándole tendido en la mitad de la calzada de la calle.

Añade que sobre las 4:07 horas de ese mismo días los agentes comparecieron en dependencias policiales y elaboraron un atestado que nada tenía que ver con lo que había sucedido, haciendo constar que los hechos ocurrieron a las 2:10 y que fue el menor el que mostró una actitud agresiva hacia ellos y empujó a un agente arracándole el chaleco y huyendo, así como que golpeó a otro hasta que le redujeron.

En la jornada de este lunes han declarado los dos agentes de la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que ha confirmado que el atestado de los acusados contenía "contradicciones e inverisimilitudes" y que "no reflejaba la realidad" y uno de ellos ha añadido que los acusados "no sabían que había cámaras que grabaron los hechos".

En la vista han declarado dos vecinos que grabaron desde las ventanas de sus casas en la calle de Sófora la actuación policial.

Una de ellos ha recordado que oyó desde su habitación gritar "alto policía" y que al asomarse por la ventana vio a tres agentes persiguiendo a un joven al que insultaron con "palabras despectivas" como "moro de mierda" mientras este pedía auxilio y que no le hicieran nada.

"Los tres policías le dieron patadas por todas partes, él no pudo defenderse porque le tiraron al suelo al retenerlo, y comencé a grabarlo todo", ha añadido la testigo, que ha recordado que facilitó el vídeo a la Policía.

La joven ha añadido que muchos vecinos empezaron a salir a las ventanas y a gritar a los policías, quienes, al ver que habían sido descubiertos, se fueron y dejaron en plena calle al menor, que no se movía y tenía sangre en la cabeza.

Ha relatado que los vecinos llamaron a la Policía Municipal y que el joven fue llevado a un hospital en una ambulancia.

Los agentes de Asuntos Internos han aclarado que ellos no cuestionan que Y.A. pudiera haber agredido durante la intervención a dos agentes y de hecho el joven fue condenado ya por esta acción, pero ahora no ha comparecido para testificar en este juicio al encontrarse en paradero desconocido. EFE

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