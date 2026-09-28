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Armengol pide proteger las lenguas por respeto a "nuestra cultura, memoria y democracia"

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Madrid, 28 sep (EFE).- La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha asegurado este lunes que hacen falta políticas de protección a las lenguas porque “protegerlas es respetar nuestra cultura, memoria y democracia”.

Armengol se ha expresado así en la inauguración de una ceremonia con la que el Congreso ha conmemorado el Día Europeo de la Lenguas, un acto al que ha contado con la presencia de numerosos poetas en todas las lenguas el Estado español.

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Para Armengol, proteger la lenguas es “una acto de amor, respeto e interés” por lo que ha animado a trabajar porque todas las lenguas tengan cabida en la vida y en las instituciones.

“Las lenguas construyen realidades o las entierran”, y respetarlas “nos hace una sociedad más plural más libre y más culta”, ha asegurado.

Tras la presentación, el director del Instituto Cervantes, Luís García Montero, y el poeta Mario Obrero, Premio Nacional de Juventud 2023 en Cultura, han defendido la importancia y el orgullo de que en España convivan lenguas tan grandes como el español y otras “menos grandes” que deben ser cuidadas por respeto a los demás”.

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El acto también ha incluido un recital poético en diferentes lenguas a cargo de Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía, 2025. EFE

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