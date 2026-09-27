Una mujer acusada de estafar 1,3 millones a sus amistades con falsas inversiones en bolsa

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València, 27 sep (EFE).- Una mujer de 51 años ha sido detenida en Torrent (Valencia) como supuesta autora de una estafa superior a 1,3 millones de euros cometida a su círculo de amistades con falsas inversiones en bolsa.

Los estafados son nueve personas que transfirieron grandes cantidades de dinero a la detenida entre los años 2022 y 2024, uno de ellos hasta 875.000 euros enviados a una cuenta bancaria de Bélgica, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

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La arrestada está acusada de los delitos de estafa, falsificación de documentos y usurpación de estado civil, ya que se hizo pasar por un alto directivo de una empresa multinacional para que las víctimas colaborasen en supuestas inversiones y falsificó documentos para evitar el bloqueo de la cuenta donde recibía el dinero.

La investigación comenzó a mediados de julio por una estafa de 875.000 euros realizada desde 2004 mediante transferencias de dinero a una cuenta bancaria de Bélgica, y permitió localizar a más perjudicados, hasta nueve personas a las que estafó más de 1,3 millones de euros.

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El dinero transferido no se destinaba a ninguna inversión sino que se utilizaba, en una parte, para devolver lo pagado a otros perjudicados cuando lo reclamaban y, en otra, para sufragar el elevado nivel de vida de la detenida, que se mostraba en redes sociales acompañada por empresarios y personas conocidas.

La mujer dio de alta una cuenta de correo electrónico con los datos de un conocido alto directivo de una multinacional española, y mantenía conversaciones con las víctimas para supuestamente colaborar conjuntamente en inversiones de elevado nivel en Estados Unidos.

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Además, falsificó sellos de entrada de la Agencia Valenciana Tributaria, simulando la firma de uno de los perjudicados, a fin de aportar el documento a la entidad bancaria belga para evitar el bloqueo de la cuenta por no poder acreditar la procedencia de las grandes cantidades de dinero.

La arrestada, según informa la Policía, ha sido puesta en libertad tras prestar declaración, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.

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Según explica la Policía, en esta modalidad de estafa, conocida como 'esquema Ponzi', el estafador promociona ante las víctimas una sofisticada inversión de elevada rentabilidad y bajo o nulo riesgo, a fin de que estas le entreguen grandes cantidades de dinero.

El estafador emplea parte del dinero de unas víctimas para entregárselo a otras, cuando estas le reclaman los supuestos beneficios obtenidos de su inversión.

No obstante, este sistema es insostenible a largo plazo, en el momento en el que dejan de entrar nuevos inversores y, por lo tanto, la estructura colapsa. EFE

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