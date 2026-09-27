Espana agencias

Una mujer acusada de estafar 1,3 millones a sus amistades con falsas inversiones en bolsa

Guardar

València, 27 sep (EFE).- Una mujer de 51 años ha sido detenida en Torrent (Valencia) como supuesta autora de una estafa superior a 1,3 millones de euros cometida a su círculo de amistades con falsas inversiones en bolsa.

Los estafados son nueve personas que transfirieron grandes cantidades de dinero a la detenida entre los años 2022 y 2024, uno de ellos hasta 875.000 euros enviados a una cuenta bancaria de Bélgica, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

PUBLICIDAD

La arrestada está acusada de los delitos de estafa, falsificación de documentos y usurpación de estado civil, ya que se hizo pasar por un alto directivo de una empresa multinacional para que las víctimas colaborasen en supuestas inversiones y falsificó documentos para evitar el bloqueo de la cuenta donde recibía el dinero.

La investigación comenzó a mediados de julio por una estafa de 875.000 euros realizada desde 2004 mediante transferencias de dinero a una cuenta bancaria de Bélgica, y permitió localizar a más perjudicados, hasta nueve personas a las que estafó más de 1,3 millones de euros.

PUBLICIDAD

El dinero transferido no se destinaba a ninguna inversión sino que se utilizaba, en una parte, para devolver lo pagado a otros perjudicados cuando lo reclamaban y, en otra, para sufragar el elevado nivel de vida de la detenida, que se mostraba en redes sociales acompañada por empresarios y personas conocidas.

La mujer dio de alta una cuenta de correo electrónico con los datos de un conocido alto directivo de una multinacional española, y mantenía conversaciones con las víctimas para supuestamente colaborar conjuntamente en inversiones de elevado nivel en Estados Unidos.

Además, falsificó sellos de entrada de la Agencia Valenciana Tributaria, simulando la firma de uno de los perjudicados, a fin de aportar el documento a la entidad bancaria belga para evitar el bloqueo de la cuenta por no poder acreditar la procedencia de las grandes cantidades de dinero.

La arrestada, según informa la Policía, ha sido puesta en libertad tras prestar declaración, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.

Según explica la Policía, en esta modalidad de estafa, conocida como 'esquema Ponzi', el estafador promociona ante las víctimas una sofisticada inversión de elevada rentabilidad y bajo o nulo riesgo, a fin de que estas le entreguen grandes cantidades de dinero.

El estafador emplea parte del dinero de unas víctimas para entregárselo a otras, cuando estas le reclaman los supuestos beneficios obtenidos de su inversión.

No obstante, este sistema es insostenible a largo plazo, en el momento en el que dejan de entrar nuevos inversores y, por lo tanto, la estructura colapsa. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: cientos de personas permanecen en el centro de Madrid con ecos del 15-M

Alrededor de un centenar de tiendas de campaña se ha instalado durante la noche después de la manifestación que convocó a más de 20.000 personas

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: cientos de personas permanecen en el centro de Madrid con ecos del 15-M

¿Por fin llega el otoño? Las temperaturas máximas bajan en gran parte del país, pero todavía habrá lugares por encima de los 35 °C

La Aemet prevé lluvias por la tarde en áreas de Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja

¿Por fin llega el otoño? Las temperaturas máximas bajan en gran parte del país, pero todavía habrá lugares por encima de los 35 °C

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre: Manuela besará a Alejo ante Luisa y Pedrito leerá la libreta de Genaro

El secreto de Genaro protagonizará la semana de ‘Valle Salvaje’ en La 1

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 28 de septiembre al 2 de octubre: Manuela besará a Alejo ante Luisa y Pedrito leerá la libreta de Genaro

‘Drag Race España’ vuelve con su sexta temporada y Supremme de Luxe al frente: “El drag sigue siendo precario, hay locales que hoy pagan menos que en 2007”

‘Infobae’ habla con la presentadora ante el estreno, donde repasa los cambios de mecánica del concurso y el hito histórico del primer ‘drag king’

‘Drag Race España’ vuelve con su sexta temporada y Supremme de Luxe al frente: “El drag sigue siendo precario, hay locales que hoy pagan menos que en 2007”

El papa León XIV visita Lourdes este domingo: ofrece una misa ante cientos de miles de personas y se reunirá con víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia

El pontífice también prevé reunirse con los obispos del país en la segunda localidad que visita en su viaje a Francia

El papa León XIV visita Lourdes este domingo: ofrece una misa ante cientos de miles de personas y se reunirá con víctimas de agresiones sexuales en la Iglesia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía desaloja el asentamiento de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta: serán llevados cerca de la playa del Trampolín

La Policía desaloja el asentamiento de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta: serán llevados cerca de la playa del Trampolín

El ‘chivatazo’ del “Pablo Escobar del Sáhara” que implicó al PAM en un caso de narcotráfico antes de ganar las elecciones de Marruecos

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

Unas 25.000 personas marchan en Madrid contra los desahucios tras el caso de Maricarmen: “Si no se aprueba este martes el decreto, este Gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido”

Fue detenida por error tras una denuncia por intento de secuestro y la Justicia le niega una indemnización

ECONOMÍA

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes

Los españoles quieren comprar vivienda, pero cada vez hay menos y son más caras: “No se agota la demanda, sino el stock disponible”

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

DEPORTES

Un tumor de 10 centímetros y un 1% de supervivencia: cuando “el jarabe de Daniela” demuestra que la investigación salva vidas

Un tumor de 10 centímetros y un 1% de supervivencia: cuando “el jarabe de Daniela” demuestra que la investigación salva vidas

Inglaterra-España, en directo: Mikel Oyarzabal culmina la remontada de España en Wembley

España tira de orgullo en Wembley para estrenar las dos estrellas con victoria ante Inglaterra en un partido sufrido hasta el final

Carlos Alcaraz vence a Taylor Fritz en el super tie-break para devolver el empate al marcador de la Laver Cup e igualar el récord de Federer

Marcos Llorente, contrarreloj: el Atlético de Madrid corre para cerrar su renovación mientras FC Barcelona, Bayern y la Premier siguen de cerca su situación