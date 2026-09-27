Los Mossos truncan una compraventa fraudulenta de relojes por 418.000 dólares

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Barcelona, 27 sep (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han frustrado una compraventa fraudulenta con criptomonedas de relojes de alta gama y joyas valoradas en 418.000 dólares estadounidenses al detener en Barcelona a uno de lo estafadores cuando huía con los objetos de lujo.

Según ha informado este domingo la policía catalana, los hechos se produjeron el pasado día 14 en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de la capital catalana.

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El detenido está acusado de un robo con violencia porque acabó amenazando con un cuchillo a las víctimas, aunque la policía sospecha que el suceso se inició por un intento de cometer una estafa conocida como 'RIP Deal', en la que los delincuentes simulan ser compradores ricos o inversores para engañar a personas que venden o quieren comprar bienes de alto valor, como inmuebles, joyas o relojes de lujo.

Al parecer, las víctimas se habían desplazado hasta Barcelona para adquirir diversos relojes de lujo y una cadena de oro con diamantes a unas personas con las que habían contactado a través de redes sociales.

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Víctimas y estafadores verificaron que los objetos eran auténticos en una relojería especializada, tras lo que formalizaron una transacción en criptomonedas en un establecimiento cercano.

Una vez realizado el pago, los estafadores aseguraron que no habían recibido el dinero estipulado y huyeron por las calles de la zona con los relojes y las joyas, perseguidos por las víctimas, a las que amenazaron con un cuchillo.

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Una llamada al teléfono de emergencias 112 alertó de los hechos y una patrulla de seguridad ciudadana de los Mossos logró detener en las inmediaciones de la plaza Joaquim Folguera a uno de lo estafadores, que llevaba encima dos relojes de lujo.

Los Mossos mantienen abierta la investigación para determinar la procedencia de los objetos que se pretendían vender, dar con más implicados y aclarar los hechos. EFE

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