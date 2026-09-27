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Las comunidades incorporan los colegios a la nueva campaña de vacunación contra la gripe

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Madrid, 27 sep (EFE).- La mayoría de comunidades dan este lunes el pistoletazo de salida a la campaña de inmunización frente a las infecciones respiratorias 2026/2027, en la que, como principal novedad, varias ampliarán la vacuna pediátrica de la gripe a los adolescentes acercándola a los colegios para mejorar las coberturas.

El arranque de la campaña, en la que volverán a coincidir las vacunas de gripe, covid y Virus Sincitial Respiratorio (VRS) se produce en un contexto de un aumento significativo de los positivos de coronavirus que, aunque por ahora son inferiores a los registrados el año pasado por estas fechas, han duplicado su incidencia en una semana.

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Según el Instituto de Salud Carlos III, en 7 días ha pasado de 50 a 85 casos/100.000 habitantes, en su inmensa mayoría leves; mientras, la gripe ha retrocedido levemente de 27,2 casos a 22,9 y de VRS aún no se han contabilizado contagios.

En este escenario, la mayor parte de comunidades van a empezar a vacunar en residencias y escuelas, aunque La Rioja y Murcia ya comenzaron la semana pasada y Navarra esperará a mediados de octubre.

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Como norma general, recibirán la de la gripe los mayores de 60 años y los menores de 6 a 59 meses, aunque en varias autonomías se ha ampliado a adolescentes de 11, 12 y hasta 13 años, además de a personas con patologías previas y personal sanitario.

El criterio es el mismo para la de la covid salvo que la edad aumenta a los 70, y de VRS se continuará inmunizando a todos los recién nacidos, aunque algunas comunidades vacunan también a adultos mayores.

Arrancará el jueves con niños de 6 meses a 5 años y su personal docente, los de hasta 17 años con patologías y situaciones de riesgo y embarazadas. Como novedad, las personas institucionalizadas, los profesionales que los atienden y el personal sanitario y sociosanitario podrán vacunarse desde esa fecha.

A partir del 7, se incorporarán mayores de 80, personas con gran dependencia en sus domicilios y sus cuidadores habituales.

Dentro de unas semanas se incorporará la vacunación de VRS a personas en residencias y adultos con inmunodepresión grave.

Comienza mañana en centros sociosanitarios, sus trabajadores, embarazadas y otros colectivos.

Ha ampliado la vacuna gripal de 8 a 11 años, a los que se vacunará en 159 colegios del 5 al 19 de octubre. Desde ese día, se incorporarán los menores de hasta 11 años en centros de salud, además de mayores de 80 y grupos de alto riesgo.

El 3 de noviembre se abrirá a mayores de 60 (70 en el caso de la covid) y personas de riesgo.

Empieza el jueves en centros sociosanitarios y población infantil, de la que ha incrementado el rango de edad de 5 a 13 años.

El 13 de octubre proseguirá con mayores de 80 y el 26 con los de más de 60 y personas de riesgo.

Pendiente de que anuncie oficialmente el calendario, empezará en octubre con colectivos vulnerables.

Arrancará el 5 de octubre con personas institucionalizadas y dependientes en atención domiciliaria, simultaneando las tres vacunas. En los primeros días del mes vacunará de gripe y covid a menores en centros educativos y a profesionales sanitarios.

Arranca mañana en residencias; de VRS inmuniza a nacidos entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027, personas de más de 18 con condiciones de muy alto riesgo e institucionalizadas en residencias de mayores y centros de discapacidad de más de 60.

Comienza el jueves con personas institucionalizadas y niños de 6 meses a 11 años -y no de 8 como el año pasado-; a partir del 13 de octubre proseguirá con el resto de grupos.

De VRS inmunizará en centros residenciales y a mayores de 18 que tengan condiciones de muy alto riesgo o estén institucionalizados.

También empieza el jueves y, como en campañas anteriores, simultaneará las vacunas en los grupos diana.

La vacunación conjunta de gripe y covid comienza el 5 de octubre con residentes en centros residenciales, mayores de 80, embarazadas, niños de hasta 5 años y personal sanitario, seguirá el 26 con la población general mayor de 60 y el resto de grupos.

De VRS inmuniza sólo a bebés de hasta seis meses, una medida que no ha ampliado a adultos.

La primera fase empieza mañana en residencias y centros de discapacidad con gripe, covid-19 y VRS. También se vacunará de gripe en centros educativos y se inmunizará de VRS a los lactantes.

A partir del 5 de octubre lo extiende al resto de grupos, priorizando a las personas de mayor edad o con condiciones de riesgo.

La población general podrá vacunarse a lo largo de noviembre.

A la espera de conocer la fecha exacta, por primera vez implantará la vacunación antigripal en los propios centros educativos del 1 al 15 de octubre, que permitirá inmunizar a los alumnos de entre 3 y 11 años de 466 colegios.

Mañana empieza en residencias para seguir el 13 con menores tanto en centros de salud como en las escuelas participantes en el programa piloto.

Galicia inmuniza a los adultos mayores de VRS y la administración es simultánea en grupos de riesgo. Hay además un ensayo, el Sincigal, al que están invitados a participar los mayores de 60.

Empezará el 5 de octubre y, durante las dos primeras semanas, vacunará a mayores de 60 y niños de 6 meses a 7 años, poniendo también la de covid a las personas que tienen indicadas ambas.

A partir del 13 de octubre se vacunará a profesionales sanitarios y desde el 19 al resto de grupos diana.

De VRS es la primera en vacunar a los mayores de 80, y también lo hace con los de más de 60 y vulnerables, durante todo el año.

Inauguró la campaña el 18 de septiembre en centros de mayores y de discapacidad, el 21 siguió con mayores de 60 años, embarazadas, personas con condiciones de riesgo y personal sanitario y, desde el 23, está vacunando de gripe a escolares de gripe en centros educativos, habiendo ampliado la edad este año de 9 a 11 años.

Los navarros podrán pedir cita a partir del 5 de octubre para vacunarse desde el 19; la campaña se prolongará hasta el 15 de diciembre y, a medida que vaya avanzando, podrá irse sin cita.

Los primeros en vacunarse serán los usuarios de residencias y niños de hasta 5 años desde este lunes. El resto podrán hacerlo a partir del 5.

Para llegar al máximo de personas se habilitarán tres "vacunódromos" en los que no es necesario tener cita previa.

Euskadi aplicará la vacuna del VRS a adultos que reúnan determinadas características.

Fue la primera en vacunar contra el VRS el 14 de septiembre en residencias, donde desde el día 21 también se les vacuna de gripe y covid-19. Mañana administrará la de la gripe en centros escolares a niños de 3 a 13 años, dos años más que la campaña pasada. EFE

Recursos de archivo en EFEServicios 8023231893

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