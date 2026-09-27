La policía realiza una operación en la playa para desalojar asentamientos cerca desaladora

Guardar

Ceuta, 27 sep (EFE).- La Policía Nacional está desarrollando desde primeras horas de esta mañana una operación especial para desalojar a los migrantes que están asentados en los alrededores de la planta desaladora de la ciudad, por el riesgo que supone para esta instalación.

Según han informado a EFE fuentes policiales, en el operativo intervienen más de 300 efectivos con la intención de levantar los asentamientos que se han construido en el entorno de esta infraestructura, situada junto a la playa del Trampolín.

PUBLICIDAD

Los migrantes serán llevados a las inmediaciones de la Fábrica del Guano, situada en la misma zona pero alejada de la planta desalinizadora. EFE

(foto)