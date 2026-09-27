La policía realiza una operación en la playa para desalojar asentamientos cerca desaladora

Ceuta, 27 sep (EFE).- La Policía Nacional está desarrollando desde primeras horas de esta mañana una operación especial para desalojar a los migrantes que están asentados en los alrededores de la planta desaladora de la ciudad, por el riesgo que supone para esta instalación.
Según han informado a EFE fuentes policiales, en el operativo intervienen más de 300 efectivos con la intención de levantar los asentamientos que se han construido en el entorno de esta infraestructura, situada junto a la playa del Trampolín.
PUBLICIDAD
Los migrantes serán llevados a las inmediaciones de la Fábrica del Guano, situada en la misma zona pero alejada de la planta desalinizadora. EFE
(foto)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Maricarmen podría volver a su casa con un alquiler que no supere el 40% de sus ingresos: todo se decidirá este lunes en una reunión con Urbagestión
El Ayuntamiento de Madrid ha propuesto el Servicio de Intermediación del Alquiler después de rechazar por “inviable” la propuesta de la empresa propietaria de la vivienda
Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: cientos de personas permanecen en el centro de Madrid con ecos del 15-M
Alrededor de un centenar de tiendas de campaña se ha instalado durante la noche después de la manifestación que convocó a más de 20.000 personas
Embalses en España: así están las reservas de agua este domingo 27 de septiembre
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España
Michel Noher habla de su romance con Paula Echevarría en ‘A la deriva’: “La sensación es que son prácticamente una pareja que todavía no se ha besado”
El actor argentino analiza con ‘Infobae’ la serie que ya ha lanzado sus dos primeros capítulos en Atresplayer
China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes
El país germano registra la caída más pronunciada de exportaciones hacia el gigante asiático desde 2019, en un fenómeno que golpea de manera especialmente dura al sector automovilístico
MÁS NOTICIAS