La juez oirá a los primeros testigos por Ceuta: Vivas y ex alto cargo que habló con el CNI

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Madrid, 27 sep (EFE).- La jueza María Tardón escuchará esta semana a los primeros testigos en la causa abierta por la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio; el próximo miércoles está citado el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), y el jueves quien fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno.

Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete de Miguel Ángel Pérez Triano (PSOE), recibió un día antes de la entrada masiva un aviso del CNI y defiende que lo trasladó a la Delegación, lo que negó su superior y precipitó la dimisión de este exalto cargo. También el jueves está citado como testigo el jefe de la Policía Local de Ceuta.

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El presidente de la ciudad autónoma será el primer testigo que declarará en la causa abierta en la Audiencia Nacional, donde la magistrada busca esclarecer la entrada de decenas de miles de migrantes por la frontera de Ceuta a finales de julio, en la que aprecia una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España”.

Ceuta está personada como acusación particular en este procedimiento, que Tardón abrió a raíz de una denuncia interpuesta por Iustitia Europa y en la que también va a asumir, cuando la reciba formalmente, la causa abierta contra el delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

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Vivas acudirá a la cita con la jueza Tardón con intención de dar "cuenta puntual" de lo sucedido y pretende también aportar la información de la que dispone, como la serie de llamadas que hicieron los días previos a la entrada masiva para alertar de una situación "muy preocupante", en las que además pidieron la declaración de emergencia, un mando único y el refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Así lo señaló el propio presidente ceutí tras ser citado por la magistrada, cuando también recalcó que son "los primeros interesados en que todos los ceutíes y españoles conozcan la verdad de lo ocurrido" y "quién está detrás de esta agresión a la integridad territorial" de España.

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La cita de mayor trascendencia jurídica es, sin embargo, la del exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, que el 29 de julio mantuvo una conversación por WhastApp con el CNI, que le informó a las 13:52 horas de un llamamiento en redes para un asalto por la valla y por mar el día siguiente, a las 20:00 horas, aprovechando la Fiesta del Trono y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos "estarán liados".

En otro mensaje, el CNI señalaba la existencia de dos grupos diferentes en redes sociales con un total de 180.000 seguidores para que este se hiciera "una idea del alcance de la difusión", ante lo que el exjefe de gabinete respondió "sus rilas", una expresión coloquial que refleja asombro.

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La Delegación del Gobierno sostuvo que no había sido informada de esta conversación ni de ningún mensaje de WhatsApp del CNI, lo que precipitó la dimisión de este exalto cargo, quien sostuvo que sí dio traslado de los avisos.

También el jueves declarará como testigo el jefe de la Policía Local de Ceuta, el primer agente al que escuchará la magistrada, tras haber pedido informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y haber ordenado múltiples diligencias, solicitadas por el fiscal, para aclarar qué ocurrió.

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En una causa declarada parcialmente secreta, la jueza reclamó información a varios organismos policiales y militares sobre las alertas que se pudieran haber emitido y pidió también análisis biométricos que ha pedido para identificar a "agentes dinamizadores" y a los efectivos uniformados marroquíes que aparecen en las imágenes y grabaciones incorporadas a la causa.

La jueza busca reconstruir la cadena de mando operativa presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio, tras apuntar en el auto con el que abrió la causa a una "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos. EFE

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