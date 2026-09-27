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El PP responde al vídeo de Sánchez con Mamdani: "Absoluta desconexión de la realidad"

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El portavoz y vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, ha respondido al vídeo publicado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, emulando encesar bolas de papel en una papelera junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusando a este último de "absoluta desconexión de la realidad".

Así ha contestado Sémper al jefe del Ejecutivo en una publicación a través de X, en reacción al video en el que Sánchez y Mamdami juegan al baloncesto con bolas de papel y una papelera, y afirman que "ser de izquierdas significa tomar grandes decisiones, y lograrlas".

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"You know that being a leftist means taking big shots (Sabes que ser de izquierda significa intentar tiros difíciles)", dice Sánchez en inglés. La expresión "taking big shots" se puede entender con el doble sentido de asumir grandes retos a nivel político e intentar lanzamientos ambiciosos a canasta en baloncesto.

El vídeo llega después de la asistencia de Sánchez a la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada este semana en Nueva York, y cuyo viaje aprovechó para reunirse el miércoles con Mamdani en Gracie Manson, residencia oficial del alcalde.

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Durante su encuentro, Sánchez defendió su modelo económico por encadenar años de crecimiento económico, aumento del empleo y a la vez, afirmó, reducir la desigualdad social con un sistema de protección social fuerte.

Asimismo, recalcó que sus gobiernos siguieron esa ruta a pesar de que los sectores conservadores les advertían de que no serían útiles, pero les ha demostrado que estaban equivocados: "Nuestras políticas funcionan y van destinadas a la gente común porque la justicia social no es el enemigo del crecimiento económico", aseveró.

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