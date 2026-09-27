Defreds intercambia casa y relato y prepara su primera novela negra ambientada en Vigo

Guardar

Carlos Alberto Fernández

Vigo, 27 sep (EFE).- El escritor vigués Defreds (José Ángel Gómez) se ha sumergido en una inédita aventura creativa de la mano de una plataforma de intercambio de casas entre particulares para vacaciones y ha unido su pluma a la autora almeriense Estefanía Ruiz para coescribir dos relatos a cuatro manos tras intercambiarse tanto las casas en las que se alojaron en Madrid, una de ellas en la sierra, como la redacción de sus manuscritos.

PUBLICIDAD

Mientras prepara el lanzamiento de su primera novela, que será negra y ambientada en su ciudad, Vigo, y en Portugal, según avanza en una entrevista con EFE, ha aprovechado esa iniciativa literaria pionera con Ruiz que le propuso HomeExchange y ese primer intercambio de casas para trasladar la experiencia a sus propias vacaciones veraniegas en Praga.

Allí se alojó en la vivienda particular de un desconocido en la República Checa, y le resultó "mucho más enriquecedor" de lo que pensaba "de primeras".

PUBLICIDAD

La hospitalidad de sus anfitriones llegó al punto de que, tras cancelarse su vuelo de vuelta, los anfitriones le ofrecieron quedarse un par de días más en la propiedad.

"Una vez ya estás metido en la plataforma, te das cuenta que el ambiente es de confianza", explica el escritor, que estaría dispuesto a ofrecer su propia vivienda en el futuro: "Se trata de cuidar tú esa casa como cuidarías la tuya propia".

PUBLICIDAD

Para el autor de 'Casi sin querer', acostumbrado a "controlar de forma absoluta" sus textos, el proyecto junto a Estefanía Ruiz para escribir 'La vida que habité' y 'El cajón de las cucharas' le supuso un estimulante desafío creativo.

"Nadie modifica o altera o se mete en lo que yo suelo escribir y, en este caso, era como un juego y tenías que adaptarte. Me sirvió para intentar ponerme en la situación del otro que tiene que continuar el relato", señala.

PUBLICIDAD

Defreds cuenta que la experiencia de confeccionar ese relato compartido supuso un contraste entre "dos géneros literarios totalmente diferentes: novela y prosa poética" y confiesa que le costó más completar el relato ajeno que escribir la primera parte del suyo por tener que adaptarse al estilo de su compañera para intentar que a ella le gustara.

"Ha sido original, como un reto diferente también en mi carrera, y jugar también con el intercambio de casas y de ambiente para escribir, que es algo a lo que tampoco estoy acostumbrado", concede.

PUBLICIDAD

El resultado dejó muy satisfechos a ambos autores, hasta el punto de que "casi no se diferencia de quién es cada mitad".

"Igual sí que se nota un poquito quién comenzó cada uno, pero luego, por el medio, ya es más complicado de definir dónde empieza el siguiente", precisa.

PUBLICIDAD

Además, sintió que el entorno jugó un papel vertebrador: "Al final, el relato ya no es solo mío, es también de la casa en la que nació".

Después de once años de carrera en el sector editorial, el autor vigués reconoce que se encuentra en un punto de inflexión creativo. Está ultimando su primera novela, un proyecto sin presiones de tiempo que supondrá un importante giro temático respecto a su producción previa.

PUBLICIDAD

"A diferencia de lo que puede pensar mucha gente, no va a ser una novela de amor ni nada por el estilo, pero sí va a ser algo más tipo novela negra inspirada entre Galicia y Portugal", avanza el escritor que se dio a conocer a través de las redes sociales y que ha desarrollado una trayectoria de gran conexión con el público lector.

Este salto de género, sin embargo, no le llevará a dejar el formato corto que le dio a conocer y adelanta también que tiene prácticamente terminado un nuevo poemario. EFE

PUBLICIDAD