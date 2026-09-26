Unos 150 agentes participan en un operativo contra narcotráfico en Puente Genil (Córdoba)

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Córdoba, 26 sep (EFE).- Unos 150 agentes de la Guardia Civil están participando desde primera hora de este sábado en un operativo contra el narcotráfico en las provincias de Córdoba y Sevilla, centrada en la localidad cordobesa de Puente Genil.

Fuentes de la investigación han explicado a EFE que durante el desarrollo de la macro operación se han efectuado varios registros, se han detenido a varias personas, sin que hayan concretado el número, y han aprehendido distintas cantidades de droga, sin conocer la cantidad exacta.

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Los agentes que participan en la operación pertenecen al Grupo de Acción Rápida, al de Reserva y Seguridad, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba, las unidades de Seguridad Ciudadana de las comandancias de Córdoba, Málaga, Almería y Sevilla, el Servicio Cinológico con perros adiestrados en detección de drogas, el servicio aéreo con un helicóptero y drones, así como patrullas de Seguridad Ciudadana. EFE