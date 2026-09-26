Un boxeador se enfrenta a 4 años de cárcel por golpear a un hombre que murió mas tarde

Guardar

Málaga, 26 sep (EFE).- Un boxeador se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de prisión por presuntamente golpear a un hombre en un bar de Málaga sin haber sido agredido ni constar provocación alguna por parte del afectado, que murió tres días mas tarde.

En el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE, se indica que el acusado empleó una fuerza desmedida "si tenemos en cuenta no solo su condición de boxeador sino también su condición física y su juventud" respecto a la víctima, que además se encontraba bajo los efectos del alcohol.

PUBLICIDAD

El procesado será juzgado por un jurado popular y está acusado de un delito de lesiones en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave.

Además se enfrenta a tres meses de multa a razón de veinte euros diarios por un delito leve de lesiones, ya que también golpeó a un amigo de la víctima, y los dos cuando fueron agredidos cayeron desplomados al suelo y quedaron inconscientes.

PUBLICIDAD

Los hechos se remontan a la tarde del 12 de abril de 2023 cuando el acusado estaba en un bar con unos amigos y tras iniciar conversación con las víctimas jugaron al billar juntos.

Durante la tarde y por motivos que se desconocen, precisa el fiscal, el acusado los golpeó a los dos en la cara de forma "rápida, violenta y sorpresiva" lo que provocó que ambos cayeran desplomados al suelo y quedaran inconscientes.

PUBLICIDAD

El ministerio público precisa que el acusado era un "experto boxeador y actuó como tal", sin haber sido agredido por las víctimas ni constar provocación alguna y, subraya que incluso el fallecido, tenía las manos en los bolsillos cuando recibió el golpe.

Tras la agresión, el acusado y sus amigos se fueron del bar. Una de las víctimas recuperó la consciencia poco después y abandonó el local conmocionado por lo que un amigo tuvo que avisar a su hijo.

PUBLICIDAD

El fallecido permaneció inconsciente varios minutos mas por lo que fue atendido por el personal del establecimiento, que dio aviso a la Policía.

Al llegar los agentes había recuperado la consciencia y fue trasladado al hospital, que abandonó voluntariamente el lugar un día mas tarde.

Pocas horas después acudió nuevamente al centro hospitalario donde fue tratado y dado de alta, pero en la madrugada del 13 al 14 de abril fue encontrado cerca del hospital donde fue ingresado de urgencias en la unidad de críticos y un día mas tarde falleció por las lesiones sufridas en la agresión.

PUBLICIDAD

El fiscal destaca que el acusado conocedor de los hechos y de la muerte de la víctima cambió su aspecto físico para evitar ser reconocido por la autoridades. EFE