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Steph Curry renueva con los Warriors por 2 años y 116 millones

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Chicago (EE.UU.), 25 sep (EFE).- Steph Curry alcanzó este viernes un acuerdo con los Golden State Warriors para renovar su contrato por dos años y 116 millones de dólares, según adelanta la cadena ESPN.

Curry, de 38 años, tendrá en su nuevo contrato una opción de jugador para la temporada 2028-2029.

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El cuádruple campeón NBA se prepara para disputar la decimoctava temporada de su carrera en la liga estadounidense.

Con esta renovación de contrato, Curry terminará con toda probabilidad su carrera con los Warriors, a los que llegó en 2009, elegido con el número siete en el draft. EFE

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