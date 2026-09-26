España

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Barcelona)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Barcelona)
Guardar

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante:cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

PUBLICIDAD

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Zaragoza este sábado 26 de septiembre:

La probabilidad de lluvia para este 26 de septiembre en Zaragoza es de 1% durante el día.

Por otro lado, la nubosidad será del 41% en el transcurso del día y del 45% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 30.9 grados y un mínimo de 19.1 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 5.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 11.1 kilómetros por hora en el día y los 16.7 kilómetros por hora por la noche

La predicción del estado del tiempo en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Zaragoza se encuentra al noreste del país, por lo que en esta región predomina el clima estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío.

PUBLICIDAD

Este clima se caracteriza por inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las precipitaciones suelen ser escasas.

Sin embargo, también hay regiones donde se hace presente el clima subtropical húmedo, en el que se hacen presentes inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, en el que las precipitaciones se distribuyen a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Zaragoza registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 7.5 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de junio y agosto.

Son dos climas los que predominan en Zaragoza (Reuters)
Son dos climas los que predominan en Zaragoza (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las últimas previsiones para Valencia: temperatura, lluvias y viento este 26 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Valencia: temperatura, lluvias y viento este 26 de septiembre

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Sevilla este 26 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Sevilla este 26 de septiembre

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Málaga

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Málaga

Clima en Madrid: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Madrid: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Barcelona este 26 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Barcelona este 26 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Renfe y Adif sufren un ciberataque que habría extraído 500 GB de información y comprometido datos limitados de usuarios

Renfe y Adif sufren un ciberataque que habría extraído 500 GB de información y comprometido datos limitados de usuarios

El Ayuntamiento de Madrid rechaza la propuesta de Urbagestión para que Maricarmen vuelva a su casa

Condenan a un farmacéutico a pagar 34.667 euros a su exmujer por haber tenido que dejar su carrera para cuidar a sus hijos mellizos

Se casó con un argentino y diez años después la Justicia le confirma que su matrimonio es de separación de bienes: se basa en una ley valenciana de 2007 ahora inconstitucional

Ceuta fija el coste del traslado de los menores a la Península: 50 euros si van en barco, 21 euros por kilómetro de taxi y 25 euros por media hora de avión

ECONOMÍA

Una cadena de supermercados española vende whisky Ballantine’s que debía ir a Perú y la Justicia le obliga a destruir las botellas: “El daño, por ínfimo que pudiera ser, es daño”

Una cadena de supermercados española vende whisky Ballantine’s que debía ir a Perú y la Justicia le obliga a destruir las botellas: “El daño, por ínfimo que pudiera ser, es daño”

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

El gasto en pensiones crecerá casi el doble de lo que estima el Gobierno hasta 2050, según Fedea

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

Este es el precio de la gasolina este 25 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik

Alcaraz y Mensík consiguen el tercer punto para Europa en la Laver Cup tras derrotar a Fritz y Búblik

Mbappé se marcha lesionado tras marcar con Francia y hace saltar las alarmas en el Real Madrid: “No pinta bien”

Rafa Jódar pasa por encima de Búblik para dar el segundo punto a Europa en la Laver Cup

La FIA no perdona a Carlos Sainz: el piloto de Williams pierde cinco posiciones y se queda fuera del top 10

Quién es Finn Jertsch, la joya alemana que ya tiene en su radar el Real Madrid: 20 años y un valor de 35 millones de euros