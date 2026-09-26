Sagnol dimite como seleccionador georgiano tras caer en casa ante Irlanda del Norte

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Tiflis, 26 sep (EFE).- El francés Willy Sagnol ha dimitido como seleccionador de Georgia tras la derrota sufrida en casa ante Irlanda del Norte (0-1) en la primera jornada de la Liga de Naciones.

La Federación Georgiana de Fútbol anunció este sábado la renuncia del técnico francés, al que agradeció "las emociones" vividas por el equipo, que se clasificó en la Eurocopa de 2024 al primer torneo de naciones de su historia.

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El comunicado oficial no duda en calificar de "histórica" la andadura del equipo desde 2021, por lo que el exfutbolista francés -campeón de la Liga de Campeones y de la Copa Intercontinental con el Bayern Múnich en 2001- fue condecorado hace dos años con la Orden al Honor del Estado georgiano.

Le sustituirá el georgiano Ramaz Svanadze, que asumirá las riendas del combinado nacional hasta 2028, según la nota oficial, con la esperanza de poder clasificarse para la próxima Eurocopa. Svanadze, de 45 años, condujo a la selección sub-21 a disputar en dos ocasiones el Europeo de la categoría.

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Sagnol, de 49 años, había sido objeto de algunas críticas por el bajo rendimiento del equipo durante la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que los georgianos no pudieron participar.

La gota que colmó el vaso de los aficionados fue la derrota sufrida el viernes en Tiflis ante un equipo teóricamente menor, más aún cuando la estrella del equipo y del PSG, Kvicha Kvaratskhelia, falló un penalti ante los norirlandeses cuando el marcador era de empate sin goles.

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Kvara, como es conocido por los aficionados, prometió que el equipo mejorará en el partido que Georgia disputará este lunes ante Ucrania, que sumó los tres puntos en su partido disputado en Hungría en el grupo F. EFE