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Rescatan a 5 hombres y 4 menores de una patera a 31 kilómetros de Garrucha (Almería)

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Almería, 26 sep (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado este sábado a nueve personas, entre ellas cuatro menores de edad, de una embarcación que se encontraba en grave riesgo por la entrada de agua cuando navegaba a 17 millas náuticas, unos 31,5 kilómetros, de la costa de Garrucha (Almería).

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, que ha tenido conocimiento del suceso por su proximidad geográfica, la alerta recibida ha propiciado que se activara de inmediato una operación de emergencia para auxiliar a los ocupantes de la patera.

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La embarcación Salvamar Spica, de Salvamento Marítimo y con base en Almería, se ha desplazado hasta la zona y ha logrado interceptar la embarcación, rescatando con éxito a las nueve personas que iban a bordo: cinco varones adultos, dos niñas y dos niños.

Tras la finalización del operativo en el mar, todos los rescatados pasarán a disposición de la Policía Nacional para que se inicien los correspondientes expedientes de devolución. EFE

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mma/av/ess

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