Muere un miembro del grupo alemán 'Das Ich' tras dar un concierto en una sala de Granada

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Granada, 26 sep (EFE).- El teclista del grupo alemán 'Das Ich' ha fallecido en la pasada madrugada después de dar un concierto en la Sala Planta Baja de la capital.

Según ha informado una portavoz del 112 a EFE, los hechos ocurrieron en torno a las 00.00 horas en este local de ocio situado en el centro de Granada, en la calle Horno de Abad, desde donde se recibieron varias llamadas solicitando la presencia de las emergencias.

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Los alertantes daban el aviso de que una persona, integrante de uno de los grupos que actuaba, se había desplomado en el interior del local.

Fue entonces cuando se movilizó a agentes de la Policía Local y Policía Nacional, así como a efectivos del 061, que solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre en un camerino.

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Testigos presenciales han indicado a Efe que el fallecido era teclista del grupo Das Ich, que había ofrecido en la sala granadina su primer concierto en el sur de España.

Fundada en 1989 la banda alemana era una de las que inició el movimiento conocido como 'Neue Deutsche Todeskunst' (Nuevo Arte Alemán de la Muerte) en los 90. EFE

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