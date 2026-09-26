Muere un inmigrante en el incendio de un asentamiento chabolista en Palos (Huelva)

Huelva, 26 sep (EFE).- Un inmigrante que vivía en un asentamiento de chabolas en Palos de la Frontera (Huelva) ha fallecido esta mañana en un incendio registrado en el campamento.
Emergencias 112 Andalucía ha informado de que en torno a las 9:00 horas de la mañana se ha recibido el aviso del incendio en el asentamiento chabolista del polígono San Jorge, en Palos de la Frontera (Huelva).
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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, los Bomberos, el 061 y Cruz Roja, que han encontrado a esta persona fallecida, sin concretar si hay más personas afectadas. EFE
fcs/av/oli
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